Opracowano protezę dla mózgu, która poprawia pamięć

Urządzenie z ogromnym potencjałem.

Odpowiedź na problemy z pamięcią

Implant stymulujący mózg

Obiecujące rozwiązanie

, czyliStanów Zjednoczonych, znana jest z tego, że regularnie pracuje nad nietypowymi, choć potencjalnie przełomowymi projektami. Tym razem podobno udało się jej stworzyć protezę, która znacząco poprawia pamięć. Jest to bowiem proteza dla mózgu.Problemy z pamięcią nie są niczym przyjemnym. Występują one przy całym szeregu różnych urazów głowy i mózgu, a także w przebiegu wielu chorób. Dlatego naukowcy od dawna szukają sposobów na poprawę lub przywracanie pamięci w takich przypadkach. Rozwiązanie od DARPA może być w tej kwestii ogromnym krokiem w dobrą stronę. Agencja pracuje nad nim w ramach projektuUrządzenie badaczy z DARPA nie jest na ten moment zbyt zaawansowane. Składa się ono z pojedynczej elektrody, która musi być umieszczona głęboko w mózgu. Niemniej, już teraz wykazuje zaskakująco wysoką efektywność. Naukowcy odnotowali wskaźnik poprawy pamięci na poziomie 50 procent. To daje ogromne nadzieje na przyszłość.W jaki sposób proteza mózgu od DARPA działa? W skrócie, monitoruje ona sygnały przekazywane w mózgu i stymuluje. Dla przypomnienia, hipokamp to nieduża struktura w mózgu, w płacie skroniowym i element odpowiedzialny głównie za pamięć. Odgrywa on między innymi dużą rolę w przenoszeniu informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej.Dotychczas badacze przetestowali swoje urządzenie na zwierzętach oraz na niewielkiej liczbie pacjentów z epilepsją, z których część posiadała też urazy mózgu. Mowa o 24 osobach. Podczas testów użyto dwóch wersji protezy.Pierwsza wersja protezy naśladowała wzorce sygnałów nerwowych, które naturalnie występowały w całym mózgu i stymulowała go sygnałem odpowiadającym średniej tych wzorców. Druga skupiała się na tym, jak pracuje hipokamp i stymulowała mózg sygnałami przypominającymi sygnały tylko z hipokampu.Czas pokaże, czy DARPA faktycznie zdoła udoskonalić swój wynalazek i zwiększyć jego skuteczność. Oczywiście należy zadać też pytanie, jak bezpieczne jest to urządzenie. Cóż, jeżeli nie jest bezpieczne, po badaniach nie zostanie dopuszczone do użytku.Jeśli implant mózgu od DARPA zostanie dopuszczony do użytku, z jego pomocą być może będzie można przywracać pamięć żołnierzom, którzy doznali ciężkich urazów głowy, i nie tylko. Potencjał omawianej technologii jest ogromny.Źródło: Interesting Engineering , fot. tyt. Canva