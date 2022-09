Oficjalnie: w Polsce ruszyła dystrybucja tabletek z jodkiem potasu

Powodów do paniki nie ma.

"rutynowe procedury wynikające z zasad ochrony ludności i zarządzania kryzysowego"

Wiceminister @pobozy w @KwadransPolit:. Kierując się bezpieczeństwem obywateli, a z drugiej strony standardowymi, rutynowymi procedurami wynikającymi z zasad ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, podjęliśmy decyzję o dystrybucji tabletek z jodkiem potasu. — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) September 29, 2022

Po co zażywa się jodek potasu?

Zażycie tabletki z jodkiem potasu ma za zadanie zapobiegnięcie lub zmniejszenie wchłaniana przez organizm radioaktywnego

, produktu rozszczepiania

w reaktorach atomowych, poprzez utworzenie specjalnej bariery ochronnej na tarczycy. W pewnym uproszczeniu: arczyca nasycona jodem "bezpiecznym" nie przyjmuje jodu radioaktywnego. Jodek potasu jest składnikiem m.in. płynu Lugola, środka przeciwradiacyjnego.



Jod-131 to najważniejszy z izotopów jodu o czasie półtrwania wynoszącym 8,02 dnia, który emitując cząstkę beta rozpada się na

Tabletki z jodkiem potasu dystrybuowane w Polsce

"Tabletkę w odpowiedniej dawce zależnej przede wszystkim od wieku należy przyjmować od 24 godz. przed planowaną ekspozycją na bezpośrednie oddziaływanie radioaktywnego jodu do 2 godz. po rozpoczęciu ekspozycji"

Tabletkę w odpowiedniej dawce zależnej przede wszystkim od wieku należy przyjmować od 24 godz. przed planowaną ekspozycją na bezpośrednie oddziaływanie radioaktywnego jodu do 2 godz. po rozpoczęciu ekspozycji - @pobozy do Doroty #Łosiewicz #jod pic.twitter.com/fT6wW7ptug — KwadransPolityczny (@KwadransPolit) September 29, 2022

"W tej chwili nic nie wskazuje, aby miało dojść do jakiejś formy skażenia radioaktywnego, a zatem z konieczności suplementacji jodkiem potasu. Działania, które prowadzimy są konsekwencją decyzji podjętej po tym jak doszło do walk w rejonie Zaporoskiej elektrowni atomowej"

W tej chwili nic nie wskazuje, aby miało dojść do jakiejś formy skażenia radioaktywnego, a zatem z konieczności suplementacji jodkiem potasu. Działania, które prowadzimy są konsekwencją decyzji podjętej po tym jak doszło do walk w rejonie Zaporoskiej elektrowni atomowej- @pobozy pic.twitter.com/bSCjbf5v3u — KwadransPolityczny (@KwadransPolit) September 29, 2022

Powodów do paniki nie ma

Niecały tydzień temu Polskę obiegły nieoficjalne doniesienia, jakoby po kraju rozwożone były tabletki z jodkiem potasu, co wywołało u wielu osób niemały niepokój. Teraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, powtarzając słowa, wypowiedziane w emitowanym na antenie TVP1, oficjalnie zakomunikowało, że faktycznie prowadzone są takieDystrybucja tabletek w Polsce odbywa się nie tyle ze względu na zagrożenie wykorzystania broni atomowej przez Rosję, co działania wojenne prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej w Enerhodarze, nad Zbiornikiem Kachowskim.Wszystko odbywa się czysto prewencyjnie i... bardzo dobrze. Tabletki z jodkiem potasu zażywa się bowiem najlepiej PRZED ekspozycją na radiację lub bezpośrednio po niej, co podkreślał Błażej Poboży w rozmowie z dziennikarką TVP1.- mówił wiceminister Poboży.Jednocześnie Polaków uspokaja się, mówiąc o niskim stopniu zagrożenia.- tłumaczy Błażej Poboży.Być może komunikat MSWiA przełoży się na wzrost zainteresowania Polaków nie tylko jodkiem potasu, ale też słynnym już płynem Lugola, który jest wodnym roztworem jodu w jodku potasu. Obu tych produktów nie powinno się zażywać "ot tak". Branie tego typu preparatów "na wszelki wypadek"