Naukowcy stworzyli trójwymiarowy model wyjątkowej mgławicy, by zgłębić jej tajemnice

Mgławica Kocie Oko to zagadkowy obiekt.

Mgławica jedyna w swoim rodzaju

Kosmiczna zagadka

„Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem mgławicę Kocie Oko byłem zdumiony jej piękną, idealnie symetryczną strukturą.”

„Byłej jeszcze bardziej zdumiony tym, że jej trójwymiarowa struktura nie była w pełni zrozumiana.”

Trójwymiarowy model, który wiele wyjaśnia

Z dala od Ziemi, w gwiazdozbiorze Smoka znajduje się mgławica, która stanowi dla astronomów niezłą zagwozdkę. To za sprawą jej skomplikowanej struktury. Właściwie jest to jedna z najsłynniejszych mgławic w kosmosie, a jest ona znana jakolubTeraz naukowcy w końcu poznali część sekretów, które Mgławica Kocie Oko skrywa. Stworzyli oni bowiem jej trójwymiarowy model, który ujawnił mechanizmy stojące za jej niezwykłym kształtem. Rezultaty ich pracy mogą pomóc nam zrozumieć inne mgławice oraz dają pewien wgląd w to, co w dalekiej przyszłości może stać się z naszym Słońcem.Mgławica Kocie Oko znajduje się 3500 lat świetlnych stąd jest i tak zwaną mgławicą planetarną. Jest ona pozostałością po gwieździe, która dawno temu wypaliła całe zapasy swojego paliwa i zakończyła swój żywot.Chociaż ogólnie rzecz biorąc tak jak inne mgławice planetarne Mgławica Kocie Oko ma okrągły kształt (któremu obiekty tego typu zawdzięczają swoją nazwę), jej wnętrze dominuje struktura przypominająca kształt źrenicy kociego oka. Dlatego jest ona strukturalnie jedną z najbardziej skomplikowanych znanych mgławic.Mgławica Kocie Oko jest też jedną z najlepiej zbadanych mgławic, a mimo tego w jej kwestii istnieje wiele niewiadomych. Obecny model powstawania mgławic planetarnych, zwany modelem oddziałujących wiatrów gwiazdowych, nie wyjaśnia, w jaki sposób tak skomplikowane struktury w jej wnętrzu się uformowały.Według modelu oddziałujących wiatrów gwiazdowych gwiazda rozdyma się do czerwonego olbrzyma i generuje powolny wiatr gwiazdowy, który wypycha materię gwiezdną w przestrzeń kosmiczną. Następnie gwiazda wyrzuca swoją zewnętrzną materię na zewnątrz, a jej jądro zapada się pod wpływem grawitacji, doprowadzając do powstania białego karła. Biały karzeł generuje szybki wiatr gwiazdowy, który uderza w materię wyrzuconą wcześniej i przemieszczającą się wolniej, doprowadzając do jej zagęszczenia i powstania świecącej, kulistej otoczki. Kształt Mgławicy Kocie Oko nie pasuje do tego modelu., powiedział, który planuje studiować na Uniwersytecie Stanforda.Clairmont postanowił coś z tym fantem zrobić. Poprosił o pomoc astronomów Wolfganga Steffena zi Nico Koninga zi wykorzystał oprogramowanie do modelowania astrofizycznego, aby odtworzyć to, co dzieje się w centralnym obszarze Mgławicy Kocie Oko.Uczeni w ramach swoich wysiłków wykorzystali między innymi dane z, który w 2008 roku przeprowadził niezwykle szczegółowe obserwacje mgławicy. Użyto też danych z, które dostarczyły informacji o ruchach gazu wewnątrz mgławicy.