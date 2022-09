Teleskop Jamesa Webba sfotografował Marsa. Rezultaty są niesamowite

Czerwona Planeta w uchwycona w podczerwieni.

Mars okiem JWST

Wyjątkowy widok

jak dotychczas wielokrotnie nas zachwycił, spoglądając w przestrzeń kosmiczną dalej, niż jakikolwiek inny teleskop i dostarczając niesamowitych zdjęć odległych gwiazd i galaktyk. Niemniej, naukowcy wykorzystują go, by badać obiekty znajdujące się też w obrębie Układu Słonecznego.Ostatnio Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zwrócił swoje ogromne zwierciadło w kierunku sąsiadki Ziemi – Czerwonej Planety. Dzięki temu dostarczył o Marsie zupełnie nowych informacji i ukazał jego cechy, których nie bylibyśmy w stanie dostrzec gołym okiem.Dla przypomnienia, Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba prowadzi obserwacje w zakresie światła podczerwonego. Jako że jednym ze źródeł promieniowania podczerwonego jest ciepło, właśnie na temat temperatury Marsa dzięki JWST dowiedzieliśmy się najwięcej. To powiedziawszy, poznaliśmy też o nim kilka innych ciekawostek.Co istotne, Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba jest niezwykle czuły. Zaprojektowano go bowiem do wykrywania najodleglejszych obiektów we Wszechświecie. Dlategowygląda na jego zdjęciach niczym rozżarzony piec.Właściwie, aby uniknąć na zdjęciach Marsa przesycenia, naukowcy prowadzący obserwacje z użyciem JWST i przetwarzający jego dane musieli zastosować techniki, które je zniwelowały. Na przykład, sięgnięto po niezwykle krótki czas ekspozycji.Z użyciem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba udało się uzyskać obraz tej samej strony Marsa w dwóch różnych wersjach – pierwsza przedstawia ją w zakresie fal o długości 2,1 mikrona, a druga w zakresie fal o długości 4,3 mikrona.Przy długości 2,1 mikrona obraz jest zdominowany przez światło słoneczne odbijające się od powierzchni Marsa. Zatem, to co na nim widzimy jest bardzo podobne do tego, co możemy zobaczyć w zakresie światła widzialnego.