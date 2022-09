NASA zdecydowała, kto stworzy dla niej nowe skafandry kosmiczne

Przyznano kontrakt warty miliony dolarów.

NASA ma nadzieję, że pod koniec 2025 roku po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat jej astronauci wylądują na Księżycu. Abstrahując od tego, czy w ogóle istnieją szanse na dotrzymanie tego terminu, biorąc pod uwagę problemy ze startem misji Artemis 1, agencja nie ma obecnie nawet funkcjonalnego księżycowego skafandra kosmicznego. Niemniej właśnie wybrała ona firmę, która ma dla niej te skafandry zaprojektuje i wyprodukuje – Axiom Space.Axiom Space to firma założona w 2016 roku. Jest ona wschodzącym graczem w rozwijającej się branży lotów kosmicznych. W 2020 roku firma wygrała kontrakt NASA na budowę komercyjnego modułu dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ba, planuje ona nawet budowę własnej stacji kosmicznej, ale zanim to zrobi będzie realizować prywatne wycieczki na ISS, z których druga zaplanowana jest na drugi kwartał 2023 roku.W ramach nowo przyznanego, wycenionego na 228,5 miliona dolarów kontraktu o nazwie xEVAS (Exploration Extravehicular Activity Services) Axiom Space musi opracować. Skafandry mają być gotowe na czas misji Artemis 3, zakładającej lądowanie dwóch astronautów na powierzchni srebrnego globu. Zgodnie z obecnymi planami misja ta ma odbyć się w ciągu trzech lat, a więc Axiom Space nie ma zbyt dużo czasu na realizację kontraktu.Wybrane przez NASA przedsiębiorstwo będzie odpowiedzialne za projekt, rozwój, testowanie, certyfikację i produkcję nowego skafandra. Ostateczne testy opracowanych przez niego rozwiązań muszą odbyć się środowisku przypominającym przestrzeń kosmiczną.Na szczęście Axiom Space nie będzie musiała robić wszystkiego sama. Firma nawiązała bowiem współpracę z licznymi innymi przedsiębiorstwami, takimi jak KBR, Air-Lock, Arrow Science and Technology, David Clark Company i Paragon Space Development Corporation., powiedział w oświadczeniu Michael Suffredini, prezes i dyrektor generalny Axiom Space.NASA przyznała kontrakt xEVAS po rozważeniu propozycji dwóch przedsiębiorstw – Axiom Space oraz Collins Aerospace. Nie wiadomo, dlaczego agencja preferowała Axiom Space ponad drugą firmą, ale prawdopodobnie miało to związek z szacowanymi kosztami opracowania skafandrów.Jak skafander kosmiczny Axiom Space będzie wyglądał? O tym przekonamy się dopiero w przyszłości. Bardzo możliwe, że przy tworzeniu swojego kombinezonu firma będzie opierać się na dotychczasowych doświadczeniach NASA w tej kwestii. Miałoby to sens, jako że czasu do misji Artemis 3 jest naprawdę niewiele.Źródło: NASA / fot. tyt. NASA