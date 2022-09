Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba przyjrzał się mgławicy Tarantula

Jej nowe zdjęcia są niesamowite.

Kolebka gwiazd

Nowy wgląd w potężną mgławicę

Jedną z wielu zalet tego, żeprowadzi swoje obserwacje w podczerwieni jest to, że ten może swoim wzrokiem przebić się przez kosmiczny pył i obłoki, by dojrzeć skrywające się za nim obiekty. Tym razem naukowcy wykorzystali tę zdolność, by sprawdzić, co skrywa się wewnątrz pobliskiejDziękimgławicę Tarantula udało się sfotografować, rejestrując niespotykaną dotąd ilość detali. Instrumenty teleskopu dostrzegły w niej całe mnóstwo nie widzianych dotąd młodych gwiazd. Jedna z nich szczególnie mocno rzuca się w oczy., znana również jako, to obszar gwiazdotwórczy zlokalizowany jakieś 160 tysięcy lat świetlnych stąd, w obrębie galaktyki. Jako że Tarantula znajduje się względnie blisko Ziemi i zawiera najgorętsze, najbardziej masywne gwiazdy znane nauce, jest ona przedmiotem zainteresowania astronomów badających procesy powstawania gwiazd.Gdy tylko Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zaczął prowadzić swoje obserwacje, zaoferował nieznane dotąd spojrzenie na wiele galaktyk, gwiazd i planet. Teraz zrobił to samo w przypadku mgławicy Tarantula. Wcześniej mgławicy tej przyglądano się z pomocą teleskopów wykrywających krótsze fale światła, które nie przebijały się przez jej liczne chmury gazy i pyłu. Dlatego wiele gwiazd Tarantuli dotychczas nie mogliśmy dostrzec.Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba dzięki swoim instrumentom może wykrywać dłuższe fale światła, a zatem może zobaczyć to, co znajduje się za pyłem i gazem mgławicy Tarantula. Mowa o tysiącach młodych gwiazd, o istnieniu których wcześniej nie wiedziano.