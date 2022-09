Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba sfotografował swoją pierwszą planetę

JWST nie przestaje zadziwiać.

Nowy widok na egzoplanetę

Nie lada osiągnięcie

Stało się,dostarczył właśnie swoje pierwsze bezpośrednie zdjęcia przedstawiające planetę krążącą wokół odległej gwiazdy. W ten sposób po raz kolejny udowodnił on, jak wielkie są jego możliwości.Planeta, którą Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba sfotografował, znajduje się jakieś 350 lat świetlnych stąd. Jej nazwa to, a krąży ona wokół gwiazdy typu widmowego A, w odległości około 110 jednostek astronomicznych. Mowa o dystansie 110 razy większym niż odległość Ziemi od Słońca.HIP 65426 b została odkryta w 2017 roku, z pomocą instrumentuzamontowanego na.Instrument ten posiada przystawkę zwaną koronografem, która minimalizuje światło gwiazdy, by możliwe było dostrzeżenie blasku egzoplanety. Jest on niezbędny, ponieważ w zakresie fal bliskiej podczerwieni wykrywanych przez VLT egozplaneta świeci około 10 tysięcy razy słabiej niż gwiazda.Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zdołał jednak ujawnić nowe szczegóły na temat HIP 65426 b. To dlatego, że jest teleskopem kosmicznym. Nie ma on do czynienia z atmosferycznymi zakłóceniami, więc może obserwować dłuższe fale podczerwone niż VLT.Naukowcy dowiedzieli się na przykład, że omawiana egzoplaneta jest około 7,1 razy masywniejsza niż. Prawdopodobnie jest zatem gazowym gigantem.Oczywiście, nawet w przypadku fal średniej podczerwieni dostrzeganych przez instrument MIRI Kosmicznego Teleskopu Hubble’a dokonanie detekcji egzoplanety było trudne. Gwiazda macierzysta wciąż była bowiem kilka tysięcy razy jaśniejsza niż HIP 65426 b. Niemniej,zdołał dostrzec planetę przy użyciu wszystkich siedmiu swoich filtrów obserwacyjnych. Jako pierwszy teleskop wykrył on egzoplanetę w zakresie fal dłuższych niż 5 mikrometrów.