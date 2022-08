Chińczycy z powodzeniem wyhodowali ryż na... swojej stacji kosmicznej

I są z tego dumni.

Chińscy astronauci z powodzeniem wyhodowali sadzonki ryżu na pokładzie swojej. Eksperyment tego typu może dostarczyć ważnych, naukowych danych dotyczących tego, w jaki sposób astronauci będa mogli w przyszłości uprawiać żywność w trudnych warunkach.Chińczycy sprawdzają także, jak dokładnie zachowują się konkretne rośliny w przestrzeni kosmicznej.Chociaż eksperymenty z hodowlą ryżu były już wcześniej prowadzone na stacji kosmicznej, to Chińczycy postanowili podejść do niego w nieco inny sposób. W tym przypadku postawili oni na cały cykl życia rośliny, który zaczyna się od posadzenia nasiona i kończy w pełni sprawną sadzonką zdolną do generowania nowych nasion. Na pokładzie modułu głównego stacji Tianhe znajduje się osiem eksperymentalnych ładunków - jeden z nich jest właśnie przeznaczony do hodowli ryżu.

Według Zhenga Huiqionga, badacza z Center for Excellence in Molecular Plant Sciences, od czasu rozpoczęcia eksperymentów z ryżem 29 lipca bieżącego roku, siewki o wysokich pędach urosły do około 30 cm wysokości, a siewki karłowatej odmiany ryżu Xiao Wei wyrosły do wysokości 5 cm. Naukowcy oceniają jakość obu procesów jako bardzo dobrą i dająca nadzieję na prowadzenie dalszych eksperymentów.fot. Sandy Revolanoina - Unsplash.com“Chcemy zbadać jak mikrograwitacja może wpłynąć na czas kwitnienia roślin na poziomie molekularnym i czy będziemy w stanie wykorzystać takie warunki do kontroli całego procesu” - przekazał Zheng. Warto przypomnieć, że to właśnie kwitnienie jest kluczowym etapem dla rozwoju reprodukcyjnego roślin.Chińczycy od lat 80 ubiegłego wieku wysyłają w kosmos nasiona ryżu i innych roślin uprawnych, aby wspomóc ich rozwój oraz zwiększyć zdolność do wydawania plonów w trudnych warunkach. Zheng wie, że astronauci będą chcieli w przyszłości wylądować na Marsie i zostać tam na dłużej.Modyfikacje związane z ryżem mogą im pomóc przetrwać w trudnych warunkach.Do tego jednak jeszcze bardzo długa i wyboista droga.Źródło: China Daily