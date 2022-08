Dwa teleskopy połączyły siły i uchwyciły niesamowity kosmiczny widok

Te teleskopy to JWST i Teleskop Hubble’a.

Europejska Agencja Kosmiczna pokazała, jakie możliwości oferuje połączenie danych pochodzących z dwóch różnych teleskopów, prowadzących obserwacje w różnych zakresach długości fal. Cóż, rezultaty takiego działania zapierają dech w piersiach.Europejska Agencja Kosmiczna połączyła dane zebrane przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a oraz nowy Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba , by dostarczyć nowe wyjątkowe zdjęcie galaktyki. Ta, znana też jakolub, jest dużą galaktyką spiralną znajdującą się okołood Ziemi, w gwiazdozbiorze Ryb.Galaktyka Messier 74 została odkryta w 1780 roku przez Pierre’a Méchaina. Jej średnica wynosii szacuje się, że zawiera około 100 miliardów gwiazd. Galaktyka ta często jest na celowniku astronomów ze względu na jej dobrze wykształcone ramiona spiralne.Na poniższym zdjęciu M74 uzyskanym dzięki danym z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a i Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba czerwony kolor reprezentuje pył, a pomarańczowy kolor gorący pył. Jądro galaktyki i młode gwiazdy pokazano na niebiesko, a starsze i cięższe gwiazdy na zielono i sinoniebiesko. Różowe regiony to obszary gwiazdotwórcze.

Obraz galaktyki Messier 74 uzyskany po połączeniu danych z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a i Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. | Źródło: ESA/Webb, NASA & CSA, J. Lee/PHANGS-JWST Team; ESA/Hubble & NASA, R. Chandar, J. Schmidt

Rezultat pracy dwóch teleskopów

Porównanie zdjęć M74 wykonanych przez Kosmiczny Teleskop Hubble, przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba i kompozytu ich danych. | Źródło: ESA/Webb, NASA & CSA, J. Lee/PHANGS-JWST Team; ESA/Hubble & NASA, R. Chandar, J. Schmidt

Zwiastun przyszłości astronomii

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba przyjrzał się galaktyce Messier 74 z pomocą swojego instrumentu prowadzącego obserwacje w zakresie średniej podczerwieni –(Mid-Infrared Instrument). Instrument ten uwydatnił gaz i pył w ramionach spiralnych galaktyki. Zapewnił on też jednak niezakłócony widok gromady gwiazd znajdującej się w jądrze galaktyki.Kosmiczny Teleskop Hubble’a uchwycił z kolei ostre obrazy Messier 74 w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Wykonał on je przy pomocy kamery(Advanced Camera for Surveys).ESA informuje, że obserwacje przeprowadzone w celu stworzenia powyższego obrazu Messier 74 były częścią większego przedsięwzięcia. Naukowcy chcą zobrazować 19 galaktyk gwiazdotwórczych w widmie podczerwonym w ramach międzynarodowej współpracy PHANGS.W przyszłości łączenie danych obserwacyjnych z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a i Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba powinno nie dość że dostarczyć kolejne piękne widoki, to pozwolić lepiej zrozumieć astronomom pewne kosmiczne cuda. Spodziewamy się zatem bardzo ekscytujących odkryć.Źródło: ESA , fot. tyt. ESA/Webb, NASA & CSA, J. Lee/PHANGS-JWST Team