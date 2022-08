Voyager 1 wysyłał na Ziemię dziwne dane. Wiemy dlaczego

NASA rozwiązała zagadkę.

Komputerowy bełkot

„Obydwa statki kosmiczne mają prawie 45 lat, a więc znacznie przekroczyły oczekiwania planistów misji. Znajdują się one także w przestrzeni międzygwiezdnej – środowisku o wysokim napromieniowaniu, w którym wcześniej nie latał żaden statek kosmiczny.”

„Tajemnica taka jak ta jest poniekąd równorzędna z kursem na tym etapie misji.”

Tajemnica wyjaśniona

„Cieszymy, się że odzyskaliśmy dane telemetryczne.”

„Wykonamy pełny odczyt pamięci AACS i przyjrzymy się wszystkiemu, co robił. To pomoże nam zdiagnozować problem, który doprowadził do problemów z telemetrią.”

Leciwy pojazd

Wcześniej w tym roku sonda kosmiczna, zlokalizowana ponad 22,5 miliarda kilometrów z dala od Ziemi, zaczęła wysyłać NASA dosłownie zwariowane dane. Naukowcy długo główkowali nad tym, co za ten stan rzeczy odpowiada, ale w końcu udało im się rozwiązać zagadkę. Cóż, problem z sondą nie był dziełem kosmitów.Dziwne dane przesyłane przez sondę Voyager 1 pochodziły z jej systemu artykulacji i kontroli położenia. Jest on odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu w odpowiedniej orientacji, podczas gdy ten pędzi przez przestrzeń międzygwiezdną z prędkościąJako że dane telemetryczne, które otrzymywali naukowcy z NASA, były zniekształcone, Voyager 1 wysyłał informacje o swoim położeniu, które nie zgadzały się z jego prawdziwym położeniem. Poza tym z sondą było wszystko w porządku, tak jak jej bliźniaczka –. Dla przypomnienia, obydwa pojazdy zostały wystrzelone w kosmos latem 1977 roku. Voyager 1 jest obecnie najbardziej oddalonym od Ziemi obiektem stworzonym przez człowieka., powiedziała Suzanne Dodd, menedżer projektu misji Voyager, gdy problem z sondą Voyager 1 się pojawił.Teraz inżynierowie NASA zdali sobie sprawę z tego, dlaczego system artykulacji i kontroli położenia sondy Voyager 1 wysyłał na Ziemię bełkotliwe dane. Okazuje się, że system ten z zaczął wysyłać te dane przez wadliwy komputer pojazdu. Komputer ten uszkadzał dane na długo zanim było możliwe odczytanie ich na Ziemi.Aby rozwiązać problem, naukowcy z NASA sprawili po prostu, aby omawiany system statku zaczął wysyłać dane o położeniu do swojego właściwego komputera. Nie ma jednak pewności, dlaczego w ogóle wcześniej wysyłał dane do komputera, który był wadliwy., mówi Dodd w najnowszym oświadczeniu NASA.Od momentu, w którym po raz pierwszy poinformowano o problemie z danymi telemetrycznymi sondy Voyager 1, ta przebyła w kosmosie kolejne 160 milionów kilometrów. Ciekawe, ile kilometrów jeszcze przebędzie, zanim przestanie działać. NASA szacuje pojazd ten będzie funkcjonować maksymalnie do 2036 roku.5 września NASA będzie świętować 45. rocznicę wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną sondy Voyager 1. 45. Rocznica wystrzelenia w kosmos sondy Voyager 2 miała miejsce 20 sierpnia bieżącego roku.Źródło: NASA JPL , fot. tyt. NASA/JPL-Caltech