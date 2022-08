Misja Artemis 1 startuje już w poniedziałek. Zobacz, jak oglądać

Najpotężniejsza rakieta świata w końcu zostanie wystrzelona.

W końcu, po latach opóźnień i problemów,już wkrótce uruchomi(SLS) i wystrzeli ją w kosmos wraz z kapsułą, realizując misję. Zgodnie z najnowszymi informacjami, start tej rakiety ma odbyć się w poniedziałek. Sprawdź, kiedy i gdzie będziesz mógł oglądać go na żywo.Rakieta Space Launch System wraz z kapsułą Orion ma zostać wysłana w kosmos zna terenie. Start odbędzie się między godziną 14:33 a 16:33 czasu polskiego w poniedziałek.Po tym gdy rakieta, której siła ciągu wynosi aż 3,9 miliona kilogramów, opuści ziemską atmosferę, jej elementy oddzielą się od kapsuły Orion. Kapsuła następnie wyruszy w bezzałogową podróż dookoła Księżyca, by 10 października wrócić na Ziemię.Chociaż SLS (98 metrów wysokości) jest nieco niższa niż rakiety Saturn V (110 metrów wysokości), które pozwoliły przetransportować astronautów na Księżyc w latach 60. i 70. XX wieku, to wytworzy aż o 15% większy ciąg. To czyni ją najpotężniejszą dotychczas zbudowaną rakietą.Misja Artemis 1 zainicjuje rzecz jasna początek programu Artemis, w ramach którego NASA nie dość że zamierza powrócić na Księżyc, to ostatecznie doprowadzić do założenia na nim stałej bazy. W 2024 roku ma odbyć się misja Artemis 2, zakładająca załogową podróż na orbitę satelity., czytamy na stronie programu Artemis.Misja Artemis pozwoli naukowcom z NASA przeprowadzić niezbędne obserwacje i poprawki przed realizacją załogowej misji Artemis. Będą oni mogli w końcu przekonać się, jak kapsuła Orion poradzi sobie w warunkach mikrograwitacji oraz z powrotem na powierzchnię Ziemi. Gdy kapsuła ta dokona ponownego wejścia w atmosferę, opór powietrza i jej spadochron powinni obniżyć prędkość jej opadania do bezpiecznych 32 kilometrów na godzinę. Z taką prędkością ma ona wpaść do Oceanu Spokojnego u wybrzeży Kalifornii Dolnej.Start misji Artemis 1 będzie można obejrzeć na żywo dzięki transmisji NASA, która zostanie pokazana między innymi w serwisie YouTube, a także na stronie NASA . Początek transmisji został zaplanowany na godzinę 12:30 czasu polskiego w poniedziałek 29 sierpnia.Warto wspomnieć, że serwis YouTube pozwala na ustawienie sobie przypomnienia o początku transmisji NASA. Jeśli skorzystasz z tej możliwości, obniżysz szanse na przegapienie widowiska.Źródło: NASA, fot. tyt. NASA