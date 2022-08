Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba wykrył dwutlenek węgla na egzoplanecie

Tego jeszcze nie było.

zarejestrował „jednoznaczne” dowody na obecność dwutlenku węgla w atmosferze odległej egzoplanety. Poinformowała o tym, która zauważa, że nigdy dotąd nie mieliśmy do czynienia z tak wyraźnymi, szczegółowymi i niepodważalnymi dowodami na istnienie dwutlenku węgla na planecie poza Układem Słonecznym.Planeta, które odkrycie dotyczy, przypomina Jowisza i jest zlokalizowana jakieś 700 lat świetlnych stąd. O jej istnieniu wiadomo od 2011 roku, ale dopiero teraz naukowcy mogli wykorzystać niesamowite spektroskopowe możliwości Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, aby przyjrzeć się jej dokładniej. Jej nazwa toWASP-39 b jest mniej więcej tak masywna jak, ale jej średnica jest o około 33 procent większa niż średnica Jowisza. Oznacza to, że nie jest ona zbyt gęsta. Jednocześnie mowa o planecie bardzo gorącej. Temperatury w jej atmosferze sięgają 900 stopni Celsjusza, a to dlatego, że krąży ona bardzo blisko swojej gwiazdy.Korzystając z instrumentuKosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, naukowcy są w stanie rozszyfrowywać składy odległych światów. Gdy jakaś planeta przechodzi przed tarczą swojej gwiazdy, instrument ten rejestruje, jakie fale światła gwiazdy macierzystej przepuszcza planeta, która przed nią przechodzi, a jakie blokuje. To, jakie fale planeta przepuszcza, a jakie blokuje, zależy od jej składu chemicznego. Obserwując, WASP-39 b, naukowcy wykryli niezaprzeczalny sygnał świadczący o występowaniu na niej dwutlenku węgla., powiedział w komunikacie ESA Zafar Rustamkulov z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.Dwutlenek węgla stanowi na przykład większość atmosfer takich planet jak Wenus i Mars. Po raz pierwszy z całą pewnością dwutlenek węgla wykryto jednak na egzoplanecie.

Sygnał świadczący o obecności dwutlenku węgla w atmosferze WASP-39 b. | Źródło: NASA, ESA, CSA, L. Hustak (STScI)

„Cząsteczki dwutlenku węgla są czułymi znacznikami historii formowania się planet.”

„Mierząc dwutlenek węgla możemy określić, ile ciał stałych i ile gazów wzięło udział w powstawaniu danej egzoplanety.”

Potężna maszyna

, powiedział Mike Line, planetolog z Uniwersytetu Stanu Arizona.Oczywiście, dokonane odkrycie jest kolejnym, które demonstruje, jak wielkie są możliwości Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Teleskop ten został wystrzelony w przestrzeń kosmiczną 25 grudnia 2021 roku, po 14 latach przygotowań.Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba znajduje się w kosmosie w punkcie znanym jako L2 (punkt Langrange’a 2). Jest on oddalony od Ziemi o jakieś 1,5 miliona kilometrów. Nie krąży on wokół Ziemi, Słońca, ani żadnego innego ciała niebieskiego. Zamiast tego krąży właśnie wokół punktu L2, po tak zwanej orbicie halo. Jest to specjalna, trójwymiarowa orbita. Dzięki temu, że teleskop porusza się właśnie po niej, będzie zawsze zwrócony tyłem do Słońca i Ziemi, a przodem do przestrzeni międzygwiezdnej. Zatem, jego tarcza przeciwsłoneczna będzie zawsze chronić go przed promieniowaniem, które zakłócałoby pracę jego instrumentów.Najważniejszymi celami Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba są prowadzenie obserwacji pierwszych gwiazd powstałych po Wielkim Wybuchu, badanie formowania się i ewolucji galaktyk oraz badanie tworzenia się gwiazd i systemów planetarnych. Jak widać, cele te są powoli realizowane.Źródło: ESA , fot. tyt. NASA, ESA, CSA, J. Olmsted (STScI)