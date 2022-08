Astronomowie odkryli w Układzie Słonecznym wyjątkowo mały księżyc

Przyjrzy mu się sonda Lucy.

Niespodziewane znalezisko

Wygląda na to, że wodkryto właśnie nieznany dotąd miniksiężyc, krążący wokół małej asteroidy w pobliżu Jowisza. Jeżeli jego istnienie zostanie potwierdzone, będzie to najmniejszy księżyc spośród wszystkich, które dotychczas dostrzeżono.Omawiany miniksiężyc został odkryty przez naukowców realizujących misję. Lucy to sonda kosmiczna, która została zbudowana w celu zbadania niektórych planetoid trojańskich – dwóch masywnych grup skał kosmicznych, które znajdują się po obu stronach Jowisza na jego orbicie wokół Słońca.Sonda Lucy została wystrzelona w przestrzeń kosmiczną 16 października 2021 roku i dotrze do asteroid trojańskich pod koniec 2027 roku. Teraz naukowcy próbują dowiedzieć się jak najwięcej o tych obiektach, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości Lucy.27 marca najmniejsza z asteroid trojańskich, która ma być celem Lucy, znana jako, przeszła przed tarczą odległej gwiazdy, co pozwoliło naukowcom dokładnie zmierzyć jej rozmiar. Podczas obserwacji tranzytu badacze dostrzegli jednak przed tarczą gwiazdy drugi, mniejszy obiekt, towarzyszący Polymele.Po przeanalizowaniu zebranych danych naukowcy doszli do wniosku, że ten drugi obiekt musiał być satelitą Polymele. Nowo odkryty księżyc ma średnicę około 5 kilometrów i dzieli go od Polymele (o średnicy 27 kilometrów) jakieś 201 kilometrów. W czasie obserwacji Polymele znajdowała się okołood Ziemi.