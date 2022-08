Katastrofa na Odrze. Zdjęcia satelitarne pokazują zakwit glonów

Skala problemu przeraża.

Stężenie chlorofilu w Odrze na przestrzeni czasu

Jednoznaczna przyczyna wymierania ryb w Odrze wciąż nie została ustalona. Dane satelitarne przeanalizowane przez naukowców z Niemiec pokazują jednak, że w rzece doszło do masowego zakwitu glonów. Miał on miejsce między końcem lipca a początkiem sierpnia bieżącego roku.Omawiana analiza została przeprowadzona przez ekspertów z Brockmann Consult (firmy zajmującej się analizowaniem danych środowiskowych i oprogramowaniem zlokalizowanej w Hamburgu), we współpracy z naukowcami z Instytutu Ekologii Słodkowodnej i Rybołówstwa Śródlądowego im. Leibniza w Berlinie oraz Uniwersytetu Lipskiego. Analiza objęła dane z satelity Copernicus Sentinel-2 Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na jej postawie obliczono stężenie chlorofilu w wodach rzeki, informujące o postępie zakwitu glonów.Satelita Sentinel-2 jest wyposażony w czujnik optyczny, który może być wykorzystywany do określania koloru wód. Na podstawie barwy wody można wywnioskować zaś, jakie substancje nadające kolor znajdują się w wodzie. Barwne pigmenty, takie jak chlorofil w algach, wpływają bowiem na docierające do nich światło słoneczne. Wszystko to oznacza, że z pomocą danych satelitarnych można wykryć wysokie stężenie glonów w wodzie.