Nowe mapy pokazują, gdzie na Marsie znajdowała się woda

Świeży wgląd w przeszłość Czerwonej Planety.

Wyjątkowe mapy

„Myślę, że zbiorowo zbyt uprościliśmy Marsa.”

„Dzięki tej pracy ustalono, że kiedy badasz te stare tereny, dziwnie byłoby nie dostrzec tych minerałów.”

Historia występowania wody na Marsie okazuje się bardziej skomplikowana, niż dotychczas myślano. W ramach nowego projektu naukowcy zmapowali bowiem na Czerwonej Planecie setki tysięcy formacji skalnych, które dawno temu mogły zostać zmienione przez spore ilości wody. To zaskakująco duża liczba.Aby stworzyć szczegółowe globalne mapy rozkładu minerałów na Marsie, wykorzystano dane z dwóch orbiterów. Mapy te pokazują, gdzie dokładnie na Czerwonej Planecie kiedyś mogła znajdować się woda., powiedział planetolog John Carter z Institut d’Astrophysique Spatiale i główny autor pracy poświęconej omawianemu tematowi, opublikowanej w czasopiśmie Icarus. Swoją drogą ciekawe jest to, że planetolog ten nazywa się właśnie tak, a nie inaczej. W tym miejscu przypomnę, że w 2012 roku na podstawie utworów Edgara Rice’a powstał film o nazwie John Carter, w którym główny bohater – John Carter – odwiedził Marsa.Orbitery, które umożliwiły naukowcom stworzenie wspomnianych map, to Mars Express Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Mars Reconnaissance Orbiter należący do NASA. Jak informuje ESA, realizacja projektu zajęła mniej więcej dekadę.Przed zwieńczeniem wysiłków badaczy, których praca ukazała się w czasopiśmie Icarus, znano jedynie 1000 formacji skalnych zawierających uwodnione minerały. Nowe mapy ujawniają zaś setki tysięcy takich formacji., wyjaśnił Carter.