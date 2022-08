NASA ujawniła, gdzie chce wylądować na Księżycu

Program Artemis jest coraz bliżej startu.

Tak się składa, ze w piątek 19 sierpnia amerykańska agencja kosmiczna ujawniła 13 proponowanych miejsc lądowania na Księżycu dla misji Artemis 3. Dla przypomnienia, w ramach misji Artemis 3 astronauci NASA wylądują na powierzchni satelity po raz pierwszy od 1972 roku. Jej załogę mają tworzyć mężczyzna i kobieta.Każda z lokacji wybrana przez NASA posiada 225 kilometrów kwadratowych powierzchni. Każda z nich zawiera też wiele miejsc o średnicy około 100 metrów nadających się na lądowisko kosmicznej kapsuły.NASA zebrała dane na temat wyselekcjonowanych regionów z pomocą sondy Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), która została wystrzelona w kosmos w 2009 roku i wciąż krąży wokół Księżyca. Sonda ta mapuje obszary polarne powierzchni satelity o właśnie dlatego okazała się nieoceniona podczas przygotowań do programu Artemis. W ramach misji Artemis 3 NASA chce zbadać bowiem biegun południowy Księżyca.

Obszary wokół bieguna południowego Księżyca, gdzie może odbyć się lądowanie kapsuły w ramach misji Artemis 3

Obszar ważny dla NASA

„Znalezienie lokacji, do których dociera większa niż przeciętna ilość światła, pozwala nam projektować systemy, które wykorzystują światło do kontroli energii i temperatury.”

„Podobnie, lokacje o permanentnym zacienieniu, które są unikatowe dla biegunów, dostarczają okazji związanych z wykorzystaniem wody i substancji lotnych, które są tam uwięzione.”

„Miejsca lądowania Apollo znajdowały się w centralnej części strony Księżyca widocznej z Ziemi, a teraz wybieramy się w zupełnie miejsce, o innej i staraj geologicznie powierzchni.”

Pierwsze misje Artemis

Biegun południowy Księżyca jest przedmiotem zainteresowania NASA, ponieważ w zacienionych częściach jego kraterów może skrywać się wodny lód. Lód ten mógłby niesamowicie przydać się podczas przyszłych misji ukierunkowanych na eksplorację powierzchni satelity i ułatwić założenie stałej bazy księżycowej.Istotne jest też to, że południowy biegun Księżyca posiada obszary, które są zarówno stale skąpane w ciemności, jak i stale oświetlane przez światło słoneczne. I ten fakt można by wykorzystać., powiedział Jacob Bleacher, główny naukowiec ds. eksploracji w NASA.Oczywiście, biegun południowy Księżyca jest też miejscem, gdzie żadna z załóg NASA jeszcze nie była. To rodzi pewne techniczne wyzwania., powiedziała Sarah Noble, szefowa ds. nauki księżycowej programu Artemis.Naukowcy z NASA przez dwa lata rozważali, jakie miejsca na biegunie południowym Księżyca najlepiej nadawałyby się na lądowiska. Podczas tych rozważań brano uwagę kwestie komunikacyjne, warunki oświetleniowe, a także możliwości rakiety SLS, kapsuły Orion i statku Starship SpaceX. Ostatecznie wyselekcjonowano wspomniane 13 obszarów.W najbliższym czasie NASA będzie pracować nad zawężeniem przygotowanej listy potencjalnych lądowisk, jako że data realizacji misji Artemis 3 jest coraz bliżej. Ostateczne miejsce lądowania będzie zależeć od tego, kiedy w 2026 roku start się odbędzie. Wiele lokacji nie będzie bowiem dostępnych podczas pewnych okienek startowych.29 sierpnia ma rozpocząć się pierwsza misja programu Artemis – Artemis 1, zakładająca bezzałogowy lot statku Orion wokół Księżyca. Rakieta SLS, która zostanie podczas niej użyta, czeka już w Centrum Lotów Kosmicznych im. Johna F. Kennedy’ego na Florydzie na swój start. W 2024 roku ma odbyć się zaś załogowa misja Artemis 2, zakładająca dotarcie astronautów na orbitę satelity.Ostatecznym celem programu Artemis jest założenie na Księżycu stałej bazy. Czas pokaże, czy ten cel uda się zrealizować.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA