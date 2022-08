Ile Księżyców mogłoby zmieścić się na niebie? Odpowiedź Cię zaskoczy

Naukowcy przeprowadzili ciekawe symulacje.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czymogłaby mieć więcej księżyców takich jak? Oczywiście, rzeczywistość wygląda tak jak wygląda i Księżyc raczej niekoniecznie doczeka się kolejnego towarzysza, ale rozważania na ten temat są nie dość, że interesujące, to mogą mieć praktyczne zastosowanie.Nowe badania dają na powyższe pytanie odpowiedź. Otóż, nasza planeta byłaby w stanie tworzyć układ z dwoma dodatkowymi księżycami o masie Księżyca. Jeśli księżyce te byłyby jeszcze lżejsze, mogłaby utrzymać ich na swojej orbicie jeszcze więcej. Te informacje pochodzą ze szczegółowych symulacji obejmujących okres trzech tysięcy lat.Jak wspomniałam, gdybania na omawiany temat mogą mieć praktyczne zastosowania. To dlatego, że uzyskane odpowiedzi mogą pomóc naukowcom w ustaleniu jak uformowała się Ziemia oraz w znalezieniu egzoplanet podobnych do Ziemi (i ich księżyców)., naukowcy piszą w artykule opublikowanym przez siebie w czasopiśmie Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Istotnym elementem symulacji przeprowadzonych przez badaczy były odległości dzielące hipotetyczne ksieżyce oraz Ziemię i Księżyc. Grupa takich obiektów musiałaby istnieć w równowadze, aby żaden z księżyców nie zaczął swobodnie dryfować w przestrzeni kosmicznej, ani nie zderzył się z planetą, wokół której krąży.Podczas symulacji wzięto pod uwagę księżyce o różnych rozmiarach – o masie naszego Księżyca, o masie(która jest około sześć razy mniejsza niż masa Księżyca) oraz o masie planety karłowatej(która jest około sto razy mniejsza niż masa Księżyca). Naukowcy wyobrazili sobie zatem wiele różnych hipotetycznych układów księżycowych.Symulacje pokazały, że wokół Ziemi mogłyby krążyć jednocześnie maksymalnie trzy księżyce o masie Księżyca, cztery księżyce o masiei siedem księżyców o masie Ceres. Wszystko to jednak pod warunkiem, że księżyce miałyby takie same rozmiary, a prawda jest taka, że raczej by tak nie było., powiedział fizyk Suman Satyal z University of Texas Arlington.Dla przypomnienia,mają dziesiątki księżyców.nie mają zaś żadnego. Według naukowców wynika to prawdopodobnie z tego, że planety te uformowały się w odmienny sposób i w innych obszarach Układu Słonecznego.Ziemia i planety podobne do Ziemi mogłyby potencjalnie posiadać nawet po siedem księżyców, gdyby były to księżyce o różnych rozmiarach. To jednak wykracza poza zakres omawianego badania, tak jak kwestia przyciągania grawitacyjnego pozostałych planet układu planetarnego., wyjaśnił Billy Quarles, fizyk z University of Texas Arlington.Cóż, gdyby Ziemia miała więcej księżyców, nocne niebo wyglądałoby zdecydowanie ciekawiej. Niestety, możemy sobie to tylko wyobrażać.Źródło: University of Texas Arlington , fot. tyt. Pixabay/Klaus Stebani