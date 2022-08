W 2019 roku coś przyćmiło Betelgezę. Teraz gwiazda powoli wraca do swej świetności

Naukowcy odkrywają zaś jej kolejne sekrety.

Zasługa koronalnego wyrzutu masy

„Nigdy wcześniej nie widzieliśmy gigantycznego wyrzuty masy z powierzchni gwiazdy.”

„Teraz dzieje się coś, co nie do końca rozumiemy. To całkowicie nowe zjawisko, które możemy obserwować i przyglądać się powierzchniowym szczegółom dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Hubble’a. Obserwujemy gwiezdną ewolucję w czasie rzeczywistym.”

to jedna z najjaśniejszych znanych gwiazd. W 2019 roku z jakiegoś powodu jej jasność jednak dramatycznie spadła, choć tylko tymczasowo. Początkowo wydawało się, że żywot gwiazdy w końcu dobiega ku końcowi, a ona sama przemieni się w supernową. Szybko tę hipotezę jednak wykluczono.Z czasem naukowcy doszli do tego, że tarczę gwiazdy po prostu przysłoniła gigantyczna chmura pyłu i gazu, przez co temperatura jej powierzchni znacznie się obniżyła. Nowa analiza ujawniła kolejne szczegóły na temat tych zjawisk.Betelgeza to czerwony nadolbrzym zlokalizowany około 550 świetlnych z dala od Słońca (dystans wyznaczony z dużą niepewnością), w. Oznacza to, że w wszystko to, co w ostatnich latach zaobserwowano na jej powierzchni, w rzeczywistości miało miejsce w XV wieku. Ale co takiego dokładnie na niej zaobserwowano?Teraz naukowcy korzystający zujawniają, że chmura pyłu, która przyćmiła Betelgezę była pozostałością ogromnego koronalnego wyrzutu masy z powierzchni gwiazdy. Z obiektu swego czasu wyłonił się pióropusz o średnicy wynoszącej ponad 1,6 miliona kilometrów, generując ogromne wstrząsy., powiedziała Andrea Dupree z Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics.