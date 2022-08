Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba uchwycił na zdjęciu galaktyczną kolizję

Pod pewnym względem jest to dość nietypowa kolizja.

Turbulentne wydarzenie

„Połączenie się dwóch galaktyk powoduje dramatyczne zmiany w kształcie i zawartości tych galaktyk oraz wszystkiego innego, co ich dotyczy. Zatem, naprawdę musimy zrozumieć ten proces, aby dowiedzieć się, jak galaktyki ewoluują.”

Od momentu, kiedy Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba obserwuje przestrzeń kosmiczną, ten nieustannie zadziwia. Nie dość, że wykonał on zapierające dech w piersiach zdjęcia kilku już znanych obiektów, to odkrył nie jedną, a dwie rekordowo odległe galaktyki i ujawnił wyjątkowo szczegółowe dane na temat atmosfery egzoplanety.Teraz możemy przyjrzeć się kolejnemu niesamowitemu widokowi uchwyconemu przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba Widok ten przedstawia dwie galaktyki, które zderzają się ze sobą. Jak się okazuje, żadna z nich zdaje się nie posiadać supermasywnej czarnej dziury w swoim centrum.Galaktyki, które Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba sfotografował, to IC 1623 oraz VV 114. Znajdują się one jakieś 275 milionów lat świetlnych stąd, w gwiazdozbiorze Wieloryba. Uczeni z Kalifornijskiego Instytutu Technicznego czyli Caltechu przyjrzeli się im z pomocą JWST, aby dowiedzieć się czegoś nowego na temat galaktycznych kolizji., powiedziała Vivian U z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine, członkini zespołu badawczego, który przyjrzał się IC 1623 i VV 114.