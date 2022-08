Naukowiec ztrollował internautów zdjęciem wędliny. Teraz przeprasza

Chorizo Centauri.

W ostatnim czasie sieć zalewają fotografie odległych obiektów w kosmosie, wykonane poprzez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST). Nic dziwnego, bowiem zdjęcia z JWST zapierają dech w piersiach i są o wiele bardziej szczegółowe niż wszystko, co ludzkość miała okazję zobaczyć do tej pory. Popularność zdjęć z rzeczonego teleskopu postanowił wykorzystać znany francuski naukowiec, by zażartować z internautów. Niestety, spotkał się z gigantyczną falą krytyki i ostatecznie... przeprosił za swoje zachowanie.Ludziom coraz mocniej brakuje dystansu do otaczającej ich rzeczywistości, a opisywany przypadek to najlepszy tego dowód.za pośrednictwem swojego konta w serwisie społecznościowym Twitter opublikował 31 lipca tego roku post, w którym przedstawił rzekome zdjęcie wykonane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Francuz stwierdził, że przedstawia ono Proxima Centauri, czyli najbliższą nam gwiazdę inną niż Słońce.- napisał.Wpis był wielokrotnie i zupełnie bezrefleksyjnie przekazywany dalej. Wiele osób z miejsca zauważyło, że był on żartem. W istocie fotografia przedstawiała hiszpańską pikantną kiełbasę chorizo...Niektórzy wzięli słowa naukowca obserwowanego przez ponad 96 tysięcy internautów na poważnie. Nie muszę chyba mówić, jak wielka była to pożywka dla wszelkiej maści "szurów" i płaskoziemców, którzy z miejsca zaczęli głosić swoje teorie o tym, że ludzkość jest oszukiwana przez ludzi świata nauki, a to idealny przykład.

Naukowiec przeprasza i podaje, co chciał osiągnąć

Au vu de certains commentaires, je me sens obligé de préciser que ce tweet montrant un prétendu cliché de Proxima du Centaure relevait d’une forme d’amusement. Apprenons à nous méfier des arguments d’autorité autant que de l’éloquence spontanée de certaines images…. — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba – co to jest?

Wizualizacja Proxima Centauri w trakcie rozbłysku gwiazdowego i koronalnego wyrzutu masy. | Źródło: S. Dagnello / NRAO / AUI / NSJeszcze tego samego dnia Francuz napisał, że "według współczesnej kosmologii hiszpańska wędlina nie występuje nigdzie poza Ziemią", sugerując, że był to żart. Dodał potem wprost, że chciał tylko zażartować, aby pokazać internautom, by ci uważali na bezmyślne udostępnianie słów osób uznawanych za autorytety i branie ich jako pewnik.Komu jednak wierzyć, jeśli nie przedstawicielom świata nauki? Cóż... ludziom świata nauki. Tweet naukowca to po prostu apel o to, aby internauci nauczyli się weryfikować informacje w różnych źródłach naukowych i nie powielali bez zastanowienia treści tylko dlatego, że budzą one sensację.NASA wystrzeliła Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba w przestrzeń kosmiczną 25 grudnia 2021 roku, po 14 latach przygotowań. Znajduje się on w kosmosie w punkcie znanym jako L2 (punkt Langrange’a 2). Jest on oddalony od Ziemi o jakieś 1,5 miliona kilometrów. Nie krąży on wokół Ziemi, Słońca, ani żadnego innego ciała niebieskiego. Zamiast tego krąży właśnie wokół punku L2, po tak zwanej orbicie halo. Jest to specjalna, trójwymiarowa orbita. Dzięki temu, że teleskop porusza się właśnie po niej, będzie zawsze zwrócony tyłem do Słońca i Ziemi, a przodem do przestrzeni międzygwiezdnej. Zatem, jego tarcza przeciwsłoneczna będzie zawsze chronić go przed promieniowaniem, które zakłócałoby pracę jego instrumentów.Najważniejszymi cechami Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba są prowadzenie obserwacji pierwszych gwiazd powstałych po Wielkim Wybuchu, badanie formowania się i ewolucji galaktyk oraz badanie tworzenia się gwiazd i systemów planetarnych. Jak widać, cele te są powoli realizowane.Źródło: Twitter