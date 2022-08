Coś sprawia, że Ziemia obraca się nieprzewidzianie szybko

Dni stają się coraz krótsze.

Zaskakująca zmiana

Zjawisko owiane tajemnicą

Masz czasem wrażenie, że czas tak jakoś szybko leci? Może za szybko? Jeśli tak, to istnieje szansa, że nie bez powodu. Naukowcy donoszą bowiem, że nasza planeta obraca się szybciej niż przewidywano, a to oznacza, ze dni są krótsze, niż powinny.29 czerwca bieżącego roku północ nastąpiła o jakieś 1,59 milisekundy szybciej, niż się spodziewano. Mieliśmy wówczas do czynienia z najkrótszą dobą od momentu, w którym naukowcy zaczęli mierzyć tempo rotacji Ziemi z użyciem zegarów atomowych, czyli od lat 60. XX wieku. Właściwie 29 czerwca nie był pierwszym dniem na przestrzeni ostatnich 60 lat, który został niespodziewanie skrócony. Podobna sytuacja miała miejsce w 2020 roku, kiedy to naukowcy zarejestrowali aż 28 wtedy najkrótszych dni w historii.Zaraz, zaraz – to Ziemia nie wykonuje pełnego obrotu wokół własnej osi w ciągu 24 godzin? W przybliżeniu tak, Ziemia wykonuje pełny obrót wokół własnej osi w ciągu 24 godzin. Jak to się jednak mówi, haczyk tkwi w szczegółach.Do niedawna uważano, że Ziemia rotuje coraz wolniej i wolniej – wskazywało na to kilka pomiarów wykonanych po 1973 roku. Międzynarodowa Służba Ruchu Obrotowego Ziemi i Systemów Odniesienia (IERS) swego czasu zaczęła nawet dodawać czasem tak zwaną sekundę przestępną, zwykle w grudniu lub w czerwcu, by zsynchronizować uniwersalny czas koordynowany ze średnim czasem słonecznym. Po raz ostatni sekunda przestępna została jednak dodana w 2016 roku.Powyższe ma związek z faktem, że od kilku ostatnich lat Ziemia rotuje coraz szybciej. Istnieje szansa, że to zjawisko będzie miało miejsce jeszcze przez kilkadziesiąt lat.Jasne, możliwe, że w dłuższej perspektywie czasu Ziemia będzie rotować coraz wolniej. Podobno około 1,4 miliarda lat temu doba trwała mniej niż 19 godzin. Od tego czasu Ziemia obracała się coraz szybciej i szybciej, a doba się wydłużała – zapewne z krótkookresowymi wyjątkami, takimi jak ten, który najwyraźniej ma miejsce teraz.Ale z jakiego powodu w tej chwili Ziemia obraca się coraz szybciej i szybciej? Nie wiadomo. Naukowcy mają w tej kwestii jedynie pewne przypuszczenia. Potencjalne przyczyny obejmują topnienie lodowców, procesy zachodzące w jądrze Ziemi i aktywność sejsmiczną. Niektórzy sugerują nawet, że wpływ na tempo rotacji Ziemi ma też tak zwana Oscylacja Chandlera. Zjawisko to polega na niewielkich, nieregularnie pojawiających się odchyleniach osi obrotu Ziemi względem sztywnej skorupy Ziemskiej.Możliwe, że jeśli Ziemska doba w przyszłości dalej będzie się skracać, naukowcy zdecydują się wprowadzić ujemną sekundę przestępną. Nie wszyscy są z tej perspektywy zadowoleni. Swój sprzeciw w tej kwestii wyraża chociażby Meta. Firma przypomina, że dodawanie sekundy przestępnej potrafiło powodować problemy z działaniem wielu internetowych serwisów. Jej zdaniem ujemna sekunda przestępna mogłaby wywołać jeszcze większy chaos.Źródło: The Guardian , fot. tyt. Pixabay/PIRO4D