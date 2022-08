Perseidy 2022. Kiedy zobaczysz na niebie spadające gwiazdy?

Szykuje się niezłe widowisko.

Perseidy – co to takiego?

Perseidy 2022 – kiedy i gdzie wypatrywać?

Deszcze meteorów można podziwiać w Polsce co najmniej kilka razy w roku. Absolutnie największą popularnością wśród podziwiaczy nieba i nie tylko cieszą się jednak deszcze meteorów, które mają miejsce w sierpniu – deszcze meteorów z roju Perseidów. Kiedy dokładnie Perseidy będzie można zobaczyć w tym roku? Dowiesz się tego z niniejszego artykułu.Perseidy są rojem meteorów związanych z kometą 109P/Swift-Tuttle. Rój ten jest jednym z najbardziej regularnych rojów meteorów, obserwowanym już od około 2000 lat. Najwcześniejsze informacje o jego obserwacjach pochodzą z Dalekiego Wschodu. Czasem nazywa się go „łzami świętego Wawrzyńca”, co ma związek z datą domniemanej śmierci tego świętego – 10 sierpnia.Podczas swojego okresu występowania radiant roju Perseidów przemieszcza się przez gwiazdozbiory Kasjopei, Perseusza i Żyrafy. Jest to jeden z najsilniejszych obserwowanych rojów. Jego aktywność na przestrzeni lat potrafiła wahać się od 60 do aż 180 meteorów na godzinę.Choć kometę 109P/Swift-Tuttle mamy szansę podziwiać raz na 133 lata – ostatnia okazja pojawiła się w roku 1992 – meteory z roju Perseidów możemy obserwować na niebie co roku. To dlatego, że za każdym razem, kiedy kometa zbliża się do Słońca, jej lodowe jądro paruje, uwalniając cząstki i grudki pyłu, które potem tworzą długi warkocz w przestrzeni kosmicznej. Co roku Ziemia wpada w ten warkocz, a jego małe drobiny (meteoroidy), rozpędzone do 59 kilometrów na sekundę, wchodzą w atmosferę planety, tworząc zjawisko spadających gwiazd (meteorów).A dlaczego Perseidy nazywa się właśnie Perseidami? Dlatego, że ich radiant (miejsce, z którego rozchodzą się meteory), znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza. Jest to jeden z największych gwiazdozbiorów nieba północnego.Pierwsze meteory z roju Perseidów pojawiają się na niebie już w połowie lipca każdego roku. Niemniej, ich największa aktywność przypada zwykle na środek sierpnia. W tym roku maksimum meteorów z roju Perseidów będzie miało miejsce w nocy z 12 na 13 sierpnia. Podejrzewa się, że wówczas będziemy w stanie zaobserwować nawet 100 zjawisk na godzinę.Rój Perseidów będzie charakteryzował się dużą aktywnością także w nocy z 11 na 12 sierpnia oraz w nocy z 13 na 14 sierpnia. Warto swoje obserwacje poprowadzić również właśnie w tych dniach, jako że w tym roku podczas maksimum roju będzie miała też miejsce pełnia Księżyca, która znacznie rozjaśni nocne niebo.Gdzie szukać Perseidów między 10 a 14 sierpnia? Powinieneś wypatrywać ich wieczorem lub w nocy na północno-wschodnim horyzoncie, w okolicach wspomnianego gwiazdozbioru Perseusza. Do zobaczenia spadających gwiazd nie będą potrzebne żadne astronomiczne instrumenty. Wystarczy para oczu i odrobina cierpliwości.