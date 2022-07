To zdjęcie z Teleskopu Jamesa Webba wygląda jak wrota do innego wymiaru

Robi wrażenie.

Pierwsze dane pozyskane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zaczynają pojawiać się w sieci - tym samym zdradzając nam nieco więcej informacji na temat Wszechświata. Wiele informacji z konstrukcji NASA trafia do publicznie dostępnego archiwum MAST, które można swobodnie przeglądać.Jedno ze zdjęć, które zostało skomponowane i udostępnione na Twitterze przez Gabriela Brammera wygląda niczym z filmu science-fiction. Na fotografii możemy zobaczyć galaktykę Messier 74 uchwyconą przez Webba w podczerwieni za pomocą instrumentu MIRI.Kompozycja stworzona przez Gabriela Brammera, to nic innego, jak 3 monochromatyczne obrazy zarejestrowane przez instrument MIRI znajdujący się na pokładzie JWST. Długość fal podczerwieni miała dokładnie 7,7, 10 oraz 11 mikrometrów. Fioletowe struktury, które możecie zobaczyć na zdjęciu, to nic innego, jak międzygwiezdny pył i cząsteczki węglowodorów (PAH).

Fioletowy kolor na zdjęciu wynika z powodu sposobu przetwarzania danych przez sam teleskop. Galaktyka Messier 74 wygląda zupełnie inaczej przy spojrzeniu na nią za pośrednictwem długości fal światła widzialnego (a nie podczerwieni). To samo miejsce możecie zobaczyć poniżej.Dane zebrane przy pomocy Teleskopu Jamesa Webba są częścią badań PHANGS, które mają na celu. Według Janice Lee z NOIRLab, Teleskop Jamesa Webba jest w stanie obserwować bez większych problemów różne cykle życia gwiazd,. W przyszłości konstrukcja NASA ma zostać wykorzystana do lepszego poznania najwcześniejszych etapów życia gwiazdy oraz momentu jej śmierci. Naukowców interesuje jednak to, co dzieje się, kiedy gaz w przestrzeni kosmicznej zapada się, aby stworzyć nowe “życie”.Musicie przyznać, że galaktyka Messier 74 i jej zdjęcie wykonane w podczerwieni naprawdę robi wrażenie.Ciekawe jakie jeszcze fotografie będziemy mogli w tym roku zaobserwować za pośrednictwem Webba.Źródło: Twitter / fot. NASA