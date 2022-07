Pierwsze odkryte egzoplanety okazały się wyjątkiem w swojej kategorii

Okazuje się, że podobnych planet istnieje niewiele.

Igła w stogu siana

Wyjątkowość planet towarzyszących pulsarom

Początek lat 90. XX wieku był ważnym momentem w dziedzinie astronomii. W 1992 roku dwóch astronomów, Aleksander Wolszczan i Dale Frail, opublikowali bowiem w czasopiśmie Nature artykuł, w którym obwieścili światu odkrycie pierwszych dwóch planet spoza Układu Słonecznego, czyli dwóch pierwszych egzoplanet.Obiekty te od samego początku były bardzo intrygujące. Mowa bowiem o skalistych światach o masach wynoszących 4,3 oraz 3,9 mas Ziemi, krążących wokół tak zwanego pulsara milisekundowego nazwie PSR B1257+12 (znanego także jako Licz). W 1994 roku dowiedziano się na dodatek, że układ tworzy jeszcze jedna planeta, o masie 0,2 masy Ziemi. Teraz okazało się z kolei, że są to obiekty jeszcze bardziej wyjątkowe, niż pierwotnie sądzono.Pulsary są niezwykle rzadkimi gwiazdami. W tej chwili znamy jedynie 3320 pulsarów występujących w Drodze Mlecznej. Jak twierdzą astronomowie, zapewne wokół pół procenta spośród nich krążą skaliste planety. Jeszcze rzadsze są pulsary milisekundowe – w Drodze Mlecznej odkryto tylko 550 ich sztuk. Zatem, kto by pomyślał, że pierwsze egzoplanety wykryjemy nie wokół powszechniej występujących gwiazd, a właśnie wokół pulsara milisekundowego.Pulsary są typem gwiazdy neutronowej. Gwiazda neutronowa jest pozostałością martwej gwiazdy, która wyczerpała paliwo potrzebne do syntezy jądrowej, po czym wyrzuciła w kosmos większość swojej zewnętrznej materii i zapadła się w obiekt, który gęstością przewyższają jedynie czarne dziury. Obiekt ten mieści masę nawet 2,3 mas Słońca w sferze o średnicy zaledwie 20 kilometrów.Pulsar jest wirującą gwiazdą neutronową, której bieguny emitują wiązki promieniowania. Wiązki te smagają Ziemię, sprawiając wrażenie, jakoby ta pulsowała. Takie obiekty są zatem niczym gigantyczne latarnie morskie. Jeżeli pulsar rotuje odpowiednio szybko, w skali milisekundowej, pulsuje w skali milisekundowej. Taki pulsar nazywany jest pulsarem milisekundowym.Wokół pulsarów panują naprawdę ekstremalne warunki. Mimo to niektóre pulsary posiadają planety. Od czasu odkrycia PSR B1257+12 i jego planet, odkryto jeszcze kilka innych pulsarów z egzoplanetami. Większość planet krążących wokół pulsarów to jednak gazowe olbrzymy. Te które nimi nie są to natomiast obiekty bardzo dziwne. Przykład stanowi ultragęsty świat uważany za szczątki białego karła pożartego przez pulsar.