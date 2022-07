Superrobaki zjadające plastik. Naukowcy zdumieni, ale jest jeden problem

Klucz do zagadki.

Larwy, które zjadają plastik

"Wydaje się, że ten proces to zasługa synergii między gąsienicami i ich bakteriami jelitowymi, przyspieszającej degradację polietylenu"

Plastik jeszcze kilka dekad temu wydawał się zbawieniem dla ludzkości. Tanie i wytrzymałe tworzywo błyskawicznie podbiło serca korporacji i konsumentów z całego świata, by niemal równie tak samo szybko okazać się przekleństwem. Wszechobecny materiał stał się realnym zagrożeniem dla ekosystemów na Ziemi, a naukowcy nieustannie szukają metod na jego skuteczne eliminowanie z przyrody. Naukowcy z Australii wpadli na trop "superrobaków", które zajadają się polistyrenem. Kluczem do sukcesu wydają się być bakterie w larwach, które przyczyniają się do rozkładania podstawy wielu tworzyw sztucznych.Larwy gąsienic ćmy woskowej zwróciły uwagę naukowców jeszcze w 2017 roku, kiedy to okazało się, że jedzą plastik, nawet polietylen, który jest powszechnym i nieulegającym biodegradacji plastikiem zaśmiecającym morza i oceany. Wszystko dzięki drobnoustrojom jelitowym - ich dogłębna analiza może pomóc ludzkości zwalczyć problem plastiku.- mówi Christophe LeMoine z Brandon University w Kanadzie.