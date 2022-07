Pierwsze kolorowe zdjęcie z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba jest niesamowite

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba nie zawiódł.

Pierwsze Głębokie Pole Webba

Pierwsze Głębokie Pole Webba – wykonane przez JWST zdjęcie obszaru kosmosu o nazwie SMACS 0723. | Źródło: NASA/ESA/CSA/STScl

Demonstracja możliwości

Na początku czerwca NASA i Europejska Agencja Kosmiczna zapowiedziały, że już 12 lipca bieżącego roku opublikują pierwsze w pełni kolorowe zdjęcia wykonane przez. Tymczasem, pierwsze takie zdjęcie w ramach niespodzianki pokazano już 11 lipca, z udziałem prezydenta USA – Joe Bidena.W ramach transmisji na żywo, która miała miejsce wczoraj wieczorem, Joe Biden zaprezentował zarejestrowany przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba widok przedstawiający region kosmosu znany SMACS 0723. Wykonując tę fotografię, JWST zajrzał dalej w przeszłość, niż jakakolwiek inna maszyna stworzona przez człowieka.Pierwsza kolorowa fotografia wykonana przez JWST jest też pierwszym tak zwanym głębokim polem teleskopu. Wskazuje na to jej oficjalna nazwa – Pierwsze Głębokie Pole Webba. W trakcie swojej kariery wiele obrazów tego typu zarejestrował Kosmiczny Teleskop Hubble’a.Pierwsze Głębokie Pole Webba powstało za sprawą urządzenia o nazwie NIRCam (Near-Infrared Camera), prowadzącego obserwacje w podczerwieni. Zdjęcie jest obrazem kompozytowym, powstałym z fotografii zarejestrowanych w różnych zakresach długości fal, na przestrzeni 12,5 godziny. Dla porównania, Kosmiczny Teleskop Hubble’a rejestrował swoje głębokie pola, które nie zawierały tak wielu szczegółów, tygodniami.Choć mogłoby się wydawać, że to co widać na zdjęciu opublikowanym przez NASA, to przede wszystkim gwiazdy, w rzeczywistości przedstawia ono tysiące galaktyk. Tymczasem, z perspektywy człowieka stojącego na Ziemi obejmuje ono skrawek nieba wielkości… ziarnka piasku.SMACS 0723 jest regionem kosmosu, który nadaje się do obserwacji najodleglejszych obiektów we Wszechświecie szczególnie dobrze. To dlatego, że na jego pierwszym planie znajdują się masywne gromady galaktyk, które działają niczym kosmiczne szkło powiększające. Ze względu na ich ogromną masę ich grawitacja zakrzywia wokół nich czasoprzestrzeń, dając efekt powiększenia odleglejszych obiektów.W związku z powyższym w przeszłości wielokrotnie prowadzono obserwacje SMACS 0723, między innymi z pomocą Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pozwolił jednak spojrzeć na ten region lepiej, niż kiedykolwiek.