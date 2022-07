Superksiężyc już wkrótce na niebie. Zobacz Pełnię Koźlego Księżyca

Będzie co podziwiać na niebie.

Lipcowy Superksiężyc

Odległość Księżyca od Ziemi regularnie się zmienia. Ten, poruszając się po swej orbicie, czasem zbliża się do naszej planety, a czasem się od niej oddala. Raz na jaki czas zdarza się, że osiągając punkt najbliższy Ziemi na swej orbicie, czyli perygeum, Księżyc jest jednocześnie w pełni. To nie lada gratka dla miłośników astronomii, zarówno tych mniejszych, jak i większych – dlatego, że wówczas Księżyc jest na niebie większy i jaśniejszy niż podczas zwykłej pełni.Potocznie i w astrologii Księżyc w pełni będący w perygeum swojej orbity nazywa się Superksiężycem. Tak się składa, że Superksiężyc już wkrótce będzie można dostrzec nad Polską, w trakcie tak zwanej Pełni Koźlego Księżyca. Kiedy ta nastąpi?Najbliższa pełnia Księżyca, czyli Pełnia Koźlego Księżyca będzie miała miejsce w nocy z 13 na 14 lipca. Będzie można podziwiać ją przez całą noc – od godziny 21:43 13 lipca, do godziny 21:43 dnia następnego, czyli od wschodu do zachodu Księżyca na polskim niebie.W nocy z 13 na 14 lipca Księżyc znajdzie się zaledwie 363 666 kilometrów od Ziemi. Ta wartość jest aż o 20 tysięcy kilometrów mniejsza niż średni dystans dzielący Ziemię od naszego naturalnego satelity. W związku z tym w trakcie Pełni Koźlego Księżyca będziemy mogli podziwiać na niebie wspomniany Superksiężyc – księżyc nieco większy, ale nawet o 30 procent jaśniejszy niż podczas zwykłej pełni.Cóż, Superksiężyc to zjawisko, które po prostu trzeba zobaczyć. Jasne, w dostrzeżeniu go mogą przeszkodzić warunki pogodowe, ale póki co wygląda na to, że w nocy z 13 na 14 lipca niebo nad Polską nie będzie całkowicie i nieustannie zachmurzone. Oby dopisało nam w tej kwestii szczęście i chmury były tej nocy raczej rzadkością.Lipcowa Pełnia Koźlego Księżyca to oczywiście doskonała okazja dla miłośników fotografii, a w szczególności miłośników fotografii astronomicznej, by uchwycić niecodzienną pełnię na zdjęciu. Superksieżyc będzie prezentował się szczególnie spektakularnie w towarzystwie innych obiektów, takich jak budynki czy drzewa.