W kosmosie wykryto rekordowo dużą cząsteczkę alkoholu

Ten sam alkohol jest wykorzystywany w środkach do dezynfekcji.

Izomery propanolu w kosmosie

„Wykrycie obydwu izomerów propanolu wyjątkowo skutecznie wyjaśnia mechanizm powstawania każdego z nich.”

„Dlatego że są bardzo podobne do siebie, zachowują się fizycznie w bardzo podobny sposób, co oznacza, że te dwie cząsteczki powinny znajdować się w tych samych miejscach w tym samym czasie. Jedyne pytanie bez odpowiedzi, które pozostało, dotyczy precyzyjnych ilości obecnych cząsteczek – to sprawia, że ich stosunek międzygwiazdowy jest znacznie dokładniejszy niż w przypadku innych cząstek. Oznacza to też, że sieć chemiczną można dostroić znacznie staranniej, by określić mechanizmy, dzięki którym powstają.”

Zasługa teleskopu ALMA

„Im większa cząsteczka, tym więcej linii widmowych przy różnych częstotliwościach wytwarza.”

„W źródle takim jak Sgr B2 jest tak wiele cząstek przyczyniających się do obserwowanego promieniowania, że ich widma nakładają się na siebie i trudno jest rozplątać ich ślady i zidentyfikować je indywidualnie.”

Alkohol można znaleźć nie tylko w sklepach spożywczych i supermarketach. Pewne jego formy występują bowiem naturalnie, w przyrodzie. Ba, alkohol można znaleźć nawet w kosmosie i wcale nie dlatego, że zostawił go tam człowiek. Jego rozproszone cząsteczki są częścią niejednej mgławicy i wielu różnych obiektów.Teraz astronomowie wierzą, że odkryli w kosmosie rekordowo dużą cząsteczkę alkoholu. Mowa o cząsteczce propanolu.Propanol występuje w dwóch formach (izomerach). Pierwszą nazywa się po prostu propanolem (lub 1-Propanolem i alkoholem n-propylowym), a drugą izopropanolem (lub 2-Propanolem i alkoholem izopropylowym). Izopropanol jest kluczowym składnikiem środków do dezynfekcji rąk. Propanol był już wcześniej wykrywany w kosmosie, w regionach formowania się gwiazd, ale jeśli chodzi o izopropanol, to właśnie jego teraz dostrzeżono w kosmosie po raz pierwszy. Odkrycie to powinno rzucić nieco światła na to, jak powstały takie obiekty jak komety i gwiazdy., powiedział astrochemik Rob Garrod z Uniwersytetu Wirginii.Cząsteczki izopropanolu wykryto w kosmosie w gigantycznym regionie gwiazdotwórczym, znanym jako Sagittarius B2 (Sgr B2). Znajduje się on jakieś 25 tysięcy lat świetlnych stąd, w niewielkiej odległości od centrum galaktyki, w którym leży supermasywna czarna dziura Sagittarius A*. Ma on 10 lat świetlnych średnicy, a jego jasność regularnie się zmienia.Chociaż molekularnej analizy zawartości kosmosu dokonuje się od ponad 15 lat, pojawienie się 10 lat temu w Chile teleskopu ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) zwiększyło poziom szczegółowości, do którego astronomowie mają dostęp. To dlatego, że ALMA oferuje wyższą rozdzielczość i wyższy poziom czułości niż wcześniejsze teleskopy, pozwalając na identyfikację niewidocznych wcześniej cząsteczek. To właśnie dzięki teleskopowi ALMA oraz badaniom laboratoryjnym, które pozwoliły kompleksowo scharakteryzować sygnatury poszczególnych cząsteczek, w kosmosie udało się wykryć izopropanol., wyjaśnił fizyk Hogler Müller z Uniwersytetu Kolońskiego w Niemczech.Odkrycie izopropanolu nie dość, że ułatwi naukowcom dojście do tego, jak izomery propanolu powstały w kosmosie, to dostarcza nowych informacji na temat zupy cząstek, z których powstają nowe gwiazdy. Wcześniej teleskop ALMA wykrył w Sgr B2 między innymi cząsteczki izobutrytonitrylu, mocznika czy N-metyloformamidu. W przyszłości wyposażenie teleskopu ALMA w jeszcze nowocześniejsze instrumenty prawdopodobnie pozwoli dokonać jeszcze wiele odkryć tego typu.Źródło: MPG , fot. tyt. NASA/JPL-Caltech STScI