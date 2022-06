NASA potrzebuje Twojej pomocy - w poszukiwaniu marsjańskich chmur

Weź udział w projekcie Cloudspotting.

Wgląd w historię marsjańskiej atmosfery

„Mamy teraz do przewertowania ponad 16 lat danych, które są bardzo cenne – pozwalają nam one zobaczyć, jak temperatury i chmury zmieniają się w czasie różnych pór roku, z roku na rok.”

„Ale to zbyt dużo danych, aby mógł przejrzeć je mały zespół.”

Projekt Cloudspotting – jak wziąć udział?

Mars to pustkowie. Jego powierzchnię zdobią przede wszystkim skały i piasek. Niemniej, czasem na niebie planety pojawiają się chmury, które co ciekawe skrywają wskazówki na temat jego przeszłości, a w szczególności przeszłości jego atmosfery, która dziś jest znacznie cieńsza niż dawniej. Właśnie dlatego NASA właśnie zapoczątkowała projekt, który pozwala każdemu pomóc jej w prowadzeniu badań naukowych.Wspomniany projekt nosi nazwę NASA Cloudspotting. Daje on Ci okazję, by wcielić się w rolę naukowca-wolontariusza i wspomóc NASA w poszukiwaniu marsjańskich chmur.Dowody geologiczne wskazują na to, że dziś jałowy Mars był niegdyś domem dla płynących rzek, rozległych jezior, a nawet oceanów. W związku z tym naukowcy są przekonani, że kiedyś atmosfera Czerwonej Planety była znacznie, znacznie gęstsza. Dziś jej gęstość stanowi zaledwie 1% gęstości atmosfery Ziemi, ale badacze nie mają pewności, dlaczego tak się stało.NASA ma nadzieję, że projekt Cloudspotting będzie miał nie tylko rolę edukacyjną, albowiem pozwoli internautom dowiedzieć się co nieco o marsjańskiej meteorologii, ale także umożliwi jej ustalić, w jaki sposób atmosfera Marsa ewoluowała. W ramach tego projektu agencja pozwoli na przeanalizowanie wolontariuszom danych zebranych na temat atmosfery Marsa na przestrzeni 16 lat., powiedział Armin Kleinboehl z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA.Twoim głównym zadaniem jako potencjalny uczestnik projektu Cloudspotting będzie dostrzeganie w danych pochodzących z sondy Mars Reconnaissance Orbiter śladów świadczących o tym, że instrumenty sondy wykryły w atmosferze Czerwonej Planecie chmury. NASA rzecz jasna podzieliła się krótkim przewodnikiem, w którym wyjaśniła, czego tak naprawdę w tych danych szukać, jako że mowa nie o zdjęciach, a wykresach.W skrócie na wykresach NASA (składających się na cztery klatki) należy wypatrywać charakterystycznych łuków, takich jak ten zaznaczony na poniższym obrazku. To właśnie one wskazują bowiem na obecność chmury w atmosferze Marsa. NASA instruuje, aby z pomocą wskaźnika zaznaczać na wykresach szczyty tych łuków. Co istotne, niektóre wykresy mogą zawierać 1 łuk, niektóre 2-3, a niektóre nawet więcej niż 10.