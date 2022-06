Smartfony i sieć 5G przyciągają kleszcze? Kolejny mit, w który nie należy wierzyć

Ciepłe dni i początek lata sprzyjają wycieczkom do lasu lub parku. Na terenach o gęstszej roślinności możemy zrelaksować się i zaznać nieco ochłody. Niestety występujące tam owady mogą przenosić groźne choroby. Jednym z zagrożeń jest np. borelioza, którą mogą przenosić kleszcze (a właściwie bakterie wywołujące ją). Aby przeciwdziałać dostaniu się ich na nasze ciało i ukąszeniu, zazwyczaj mówi się o unikaniu przebywania w wysokiej trawie i zaroślach, noszeniu ubrań z długimi nogawkami i rękawami czy po prostu jasnej garderobie. Jednak istnieje też pewna nietypowa opinia, według której lepiej zostawić telefon w domu. Szczególnie, jeśli jest kompatybilny z siecią 5G. Czy ma to w ogóle sens?

Takiej sytuacji powinniśmy się wystrzegać, kleszcz na skórze, to nic dobrego / Foto: Pixabay

Badacze powinny bardziej przyłożyć się do metodologii, w końcu telefon może bardziej pomóc niż zaszkodzić

Fizyk i znany popularyzator nauki Dariusz Aksamit również ma wątpliwości. Podtrzymuje stanowisko Krawczyka na temat braku próby kontrolnej czy pomiarów PEM, ale dodaje też, że wpływ na przemieszczanie się insektów mogły mieć inne czynniki. Chociażby same w sobie materiały użyte w tubach. Co więcej warunki są według niego zupełnie sprzeczne z realnymi sytuacjami z życia. W końcu nikt nie stoi całej doby w jednym miejscu bez poruszenia się choćby o centymetr. To niemożliwe, nawet jeśli rozłoży się koc do biwakowania. Według jego spostrzeżenia, gdyby teza była prawdziwa, to powinniśmy obserwować istne oblężenie kleszczy na stacjach telefonii komórkowej, które wysyłają sygnały cały czas. A przecież nic takiego nie ma miejsca.Badanie ma wiele luk i nie zostało należycie przeprowadzone, więc ciężko brać je pod uwagę na poważnie. Sytuacja skojarzyła mi się z pewną wypowiedzią z filmu "Dziękujemy za palenie". To co prawda komedia, ale cytat jest całkiem adekwatny. Główny bohater jest rzecznikiem prasowym koncernu tytoniowego. Mówi o jednym z naukowców, który prowadzi badania zlecone przez koncerny wytwarzające papierosy - "Od trzydziestu lat bada związek między nikotyną a rakiem płuc i nie znalazł żadnych rozstrzygających wyników. Ten człowiek jest geniuszem, mógłby obalić grawitację." Oczywiście nikt nie zarzuca badaczom specjalnej stronniczości i złej woli. Ale zwyczajne braki w metodologii wykonywania eksperymentów, mogą dać równie nieprawdziwe wyniki. W nauce dokładność i stosowanie się do poprawnej metodologii jest kluczowe.