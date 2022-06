Misja Psyche odłożona. NASA zbada metaliczną asteroidę później

Sondy nie uda wystrzelić się w tym roku.

Wartościowy obiekt

Opóźnienie misji

„NASA bierze na poważnie koszty i harmonogram swoich projektów i programów.”

„Badamy opcje misji w kontekście programu Discovery, a decyzja dotycząca dalszych planów zostanie podjęta w nadchodzących miesiącach.”

W tym roku NASA miała wysłać w kosmos sondę Psyche, opracowywaną w celu zbadania bogatej w metale, sporej asteroidy krążącej w pasie głównym między orbitami Marsa i Jowisza – (16) Psyche. Niestety, okazuje się, że na jej start będziemy musieli poczekać jeszcze dłużej.Ze względu na opóźnienia w pracach nad oprogramowaniem dla Psyche i sprzętem testowym, NASA nie będzie w stanie przygotować sondy do startu 11 października 2022 roku. Zatem, kiedy ten się odbędzie?Asteroida (16) Psyche jest uważana za wyjątkową, ponieważ według naukowców składa się ona w dużej mierze z niklu oraz żelaza. Na dodatek podejrzewa się, że Psyche jest zlepkiem większych ciał, które po zderzeniu się z jakimś dużym obiektem we wczesnym okresie istnienia Układu Słonecznego zostało rozbite, by po pewnym czasie jego fragmenty połączyły się pod wpływem grawitacji.Astronomowie uważają nawet, że dokładne zbadanie Psyche może przynieść odpowiedzi na pytania dotyczące tego, w jaki sposób powstają i kształtują się poszczególne planety – w tym Ziemia. To dlatego, że głęboko pod powierzchnią naszej planety naukowcy wykryli podobne pierwiastki do tych, z których wydaje się być stworzona Psyche. Są one jednak nieosiągalne, głównie ze względu na głębokość pod skalistym płaszczem oraz skorupą Ziemi.NASA informuje, że ostateczna data startu sondy Psyche będzie zależeć od niezależnego zespołu oceniającego. Start ten może nastąpić w 2023 lub dopiero 2024 roku. Wówczas pojazd dotarłby do swojego celu podróży w odpowiednio 2029 lub 2030 roku., informuje Thomas Zurbuchen, zastępca administratora Dyrektoratu Misyjnego NASA.Psyche, zasilana panelami słonecznymi i silnikami elektrycznymi, ma pokonać w kosmosie 450 milionów kilometrów i wykorzystać asystę grawitacyjną Marsa, by dotrzeć na orbitę asteroidy o tej samej nazwie. Gdy do tego dojdzie, sonda zacznie wykorzystywać swoje cztery naukowe instrumenty, by dokładnie przyglądać się obiektowi. Z jej pomocą naukowcy spróbują potwierdzić charakter (16) Psyche oraz poznać nowe informacje na jej temat.Zgodnie z dotychczasowymi planami, Psyche ma zostać wystrzelona w kosmos z pomocą rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX. Czas pokaże czy i te plany ulegną zmianie.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA/JPL-Caltech/Arizona State Univ./Space Systems Loral/Peter Rubin