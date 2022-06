W Księżyc uderzyła tajemnicza rakieta. Już wiadomo, gdzie

Obiekt pozostawił po sobie charakterystyczny krater.

Zdarzenie przewidziane z wyprzedzeniem

4 marca w Księżyc uderzyła tajemnicza rakieta. Teraz, kilka miesięcy później, udało się odnaleźć pozostawiony przez nią krater, czego dokonano z pomocą należącej do NASA sondy Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Jak się okazuje, jest to krater dość nietypowy. To bowiem krater… podwójny. Jego kształt stanowi dla naukowców swego rodzaju zagadkę.O tym, że w Księżyc 4 marca coś uderzy, wiedziano z bardzo dużym wyprzedzeniem. Bill Gray, człowiek, który w ramach Projektu Pluton pisze dla astronomów oprogramowanie służące do śledzenia kosmicznych obiektów bliskich Ziemi, wraz z innymi obserwatorami w 2015 roku wykrył bowiem obiekt i obliczył jego trajektorię. Wówczas nadano mu tymczasową nazwę WE0913A.Od początku 2022 roku myślano, że omawianym obiektem był drugi człon jednej z rakiet Falcon 9 od SpaceX, wystrzelonej w kosmos w lutym 2015 roku. Dokładniejsza analiza pokazała jednak, że w tej kwestii dokonano błędu. Ostatecznie astronomowie doszli do wniosku, że obiektem był górny człon chińskiej rakiety Długi Marsz 3C, która została wykorzystana podczas misji Chang’e 5-T1.