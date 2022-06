Ta gigantyczna plama słoneczna w 24 godziny podwoiła swój rozmiar

Jest skierowana prosto na nas.

„Wczoraj plama słoneczna AR3038 była duża. Dziś jest gigantyczna. Ta szybko rosnąca plama słoneczna podwoiła swój rozmiar w zaledwie 24 godziny.”

„AR3038 posiada niestabilne pole magnetyczne ‘beta-gamma’, które przechowuje energię dla rozbłysków słonecznych klasy M (średniej intensywności) i jest skierowana prosto w stronę Ziemi.”

Plamy słoneczne – co to takiego?

AR3038 – czy jest się czego bać?

Rosnąca aktywność Słońca

Ostatnia wysoka aktywność Słońca nie przestaje zaskakiwać. Jak się okazuje, jedna z plam słonecznych właśnie powiększyła swój rozmiar, dzięki czemu jest ona ponad już dwa razy większa niż Ziemia. Co więcej, jest ona skierowana prosto na nas. Czy coś zagraża nam z jej strony?Jak donosi serwis Spaceweather,com, zajmujący się śledzeniem kosmicznej pogody, wspomniana plama słoneczna, znana jako AR3038, posiada już 31 900 kilometrów średnicy. Dla porównania, średnica Ziemi wynosi około 12 675 kilometrów., czytamy na Spaceweather.com.Plamy słoneczne to ciemne plamy na powierzchni Słońca, gdzie linie potężnego pola magnetycznego, wytwarzane przez przepływ ładunków elektrycznych z plazmy, tworzą węzły. Z czasem węzły te pękają, prowadząc do gwałtowanego uwolnienia energii. Dochodzi wówczas do rozbłysków słonecznych i koronalnych wyrzutów masy.Gdy rozbłysk słoneczny dotrze na Ziemię, jego promieniowanie może wywołać nawet burzę geomagnetyczną, prowadząc do zakłóceń w sieciach komórkowych i telewizyjnych oraz w łączności satelitarnej. Na niebezpieczeństwo narażone są też sieci elektryczne. Na szczęście takie burze mają miejsce rzadko. Z reguły dzięki rozbłyskom słonecznym w obszarach polarnych i czasem poza nimi możemy podziwiać piękne zorze polarne.W tej chwili AR3038 leży nieco na północ od równika Słońca. Ziemia pozostanie na celowniku tej plamy jeszcze przez kilka dni. Jeśli jednak do tego czasu wytworzy rozbłysk słoneczny, z jej strony nie mamy się czego obawiać. Przewiduje się bowiem, że wytworzy ona maksymalnie rozbłysk klasy M, które z reguły powodują łagodne i krótkie burze geomagnetyczne w obszarach polarnych Ziemi.Naukowcy wyróżniają trzy klasy rozbłysków słonecznych – C, M oraz X. Każda kolejna klasa jest 10 razy potężniejsza od poprzedniej. Zatem, rozbłyski klasy M są 10 razy silniejsze niż rozbłyski klasy C, ale jednocześnie 10 razy słabsze niż rozbłyski klasy X. Słońce wytwarza rozbłyski klasy X tylko okazjonalnie. Ostatni miał miejsce w maju.W tym roku bardzo często informuje się o rozbłyskach słonecznych i dużej aktywności Słońca. To dlatego, że od połowy stycznia Słońce generuje rozbłyski w zasadzie każdego dnia, a i wcześniej generowało je często. Ma to związek z tak zwanym cyklem słonecznym. Nasza gwiazda jest obecnie na etapie wzrostu aktywności.Cykl aktywności słonecznej trwa 11 lat (dokładnie 10,96 lat). Dzieli się on na dwie fazy. Podczas pierwszej, trwającej jakieś 4,26 lat, ma miejsce wspomniany wzrost aktywności Słońca, objawiający się większą liczbą plam i rozbłysków, a podczas drugiej, trwającej 6,7 lat – spadek aktywności Słońca. Początek nowego cyklu wyznacza tak zwane minimum aktywności słonecznej. Podczas tego minimum Słońce ma najmniej plam słonecznych.Ostatnie minimum aktywności słonecznej miało miejsce w grudniu 2019 roku. Zatem obecnie faktycznie mamy okres wzrostu aktywności. Astronomowie spodziewają się, że Słońce osiągnie maksimum swojej aktywności w lipcu 2025 roku. Oznacza to, że przed nami prawdopodobnie jeszcze bardzo potężne rozbłyski i koronalne wyrzuty masy.Źródło: Spaceweather.com , fot. tyt. SDO/HMI