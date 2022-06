Odkryto obiekt, który pędzi przez kosmos z prędkością 2 milionów kilometrów na godzinę

Jest najszybszym ciałem w swojej klasie.

Ponaddźwiękowy pulsar

„Znamy tylko garstkę wybuchów supernowych, które są również powiązane z wiarygodnymi danymi historycznymi.”

„Chcieliśmy więc sprawdzić, czy G292.0+1.8 można by wliczyć do tej grupy.”

Obiekt jeszcze szybszy, niż myślano

Gwiazdy umierają na spektakularne sposoby. Szczególnie spektakularny jest wybuch gwiazdy jako supernowa. Taki wybuch powoduje, że w kosmos posyłane jest niezwykle jasne promieniowanie, wokół obiektu powstaje piękna mgławica, a jądro dawnej gwiazdy zapada się w bardzo gęstą czarną dziurę lub gwiazdę neutronową.Jeżeli supernowa eksploduje w pewien szczególny sposób, zapadnięty rdzeń gwiazdy może zostać dosłownie wystrzelony ze swojego miejsca we Wszechświecie, nawet poza ojczystą galaktykę. Teraz zmierzono prędkość jednego z obiektów, który czegoś takiego doświadczył. Okazuje się, że przedziera się on przez kosmos z prędkością około(2,2 miliona kilometrów na godzinę).Wspomniany obiekt jest pulsarem – rodzajem szybko rotującej i pulsującej gwiazdy neutronowej. To właściwie jedno z najszybszych ciał tego typu, jakie dotychczas odkryto. Absolutnie najszybszym znanym obiektem w Drodze Mlecznej jest zaś nie pozostałość po supernowej, a gwiazda krążąca wokół Sagittarius A*, supermasywnej czarnej dziury w centrum galaktyki. Ta potrafi osiągać prędkość nawet 24 000 kilometrów na sekundę.Prędkość omawianego pulsara została zmierzona podczas obserwacji świecących pozostałości po supernowej znanych jako, oddalonych o jakieś 20 tysięcy lat świetlnych stąd. Badacze chcieli bowiem zbadać obiekt, aby zobaczyć, czy powie on im coś o historii supernowej., powiedział astrofizyk Daniel Patnaude z CfA (Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics).Uczeni najpierw zbadali zdjęcia pozostałości po supernowej wykonane w 2006 i 2016 roku przez Kosmiczny Teleskop Chandra oraz wykorzystali dane z sondy Gaia dotyczące jej aktualnej lokalizacji w Drodze Mlecznej, by porównać różnice w położeniu pulsara. Te porównania ujawniły coś interesującego – martwa gwiazda zdaje się poruszać o 30 procent szybciej niż sugerowały poprzednie szacunki.