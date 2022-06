Najdokładniejsza mapa Drogi Mlecznej stała się właśnie jeszcze dokładniejsza

Sonda Gaia nie zawodzi.

Jeszcze pełniejszy obraz Drogi Mlecznej

„Nasza galaktyka to piękny tygiel gwiazd.”

„Ta różnorodność jest niezwykle ważna, ponieważ opowiada nam o historii powstawania naszej galaktyki. Ujawnia procesy migracji w naszej galaktyce i akrecji z zewnętrznych galaktyk. Jasno pokazuje również, że nasze Słońce i my wszyscy należymy do ciągle zmieniającego się środowiska, powstałego dzięki zgromadzeniu się gwiazd i gazów o różnym pochodzeniu.”

Niespodziewane rezultaty misji

„Gwiezdne wstrząsy mówią nam wiele o gwiazdach, a w szczególności o tym, co dzieje się w ich wnętrzach. Gaia otwiera kopalnię złota w dziedzinie astrosejsmologii masywnych gwiazd.”

Pod koniec 2013 roku ESA wysłała w kosmos sondę Gaia. Wkrótce potem ta zaczęła prowadzić precyzyjne astrometryczne pomiary, dążąc do sporządzenia najdokładniejszej trójwymiarowej mapy Drogi Mlecznej. Ta mapa właściwie już powstała i choć nie jest w stu procentach kompletna, ESA raz na jakiś czas ją poszerza.Tak się składa, że Europejska Agencja Kosmiczna właśnie uzupełniła omawianą mapę naszej galaktyki o następny zestaw danych zebranych przez sondę Gaia. Przypominają one, jak malutka jest nasza Ziemia w skali kosmosu.Po raz ostatni ESA uzupełniła swoją mapę Drogi Mlecznej o dane z sondy Gaia w grudniu 2020 roku. Wówczas dane te dotyczyły ponad 1,8 miliarda gwiazd i mówiły o ich pozycji na niebie, ruchach, jasności czy barwach. Najnowsze informacje dostarczone przez sondę Gaia są jeszcze bardziej szczegółowe.Kolejna porcja danych z sondy Gaia, będąca uzupełnieniem ostatniej porcji, nie dość, że klasyfikuje wspomniane 1,8 miliarda gwiazd, to idzie jeszcze dalej. Dane te obejmują bowiem między innymi informacje o składach chemicznych milionów gwiazd. Na ich postawie można określić wiek konkretnego obiektu, jego temperaturę, barwę, masę, metaliczność i nie tylko.Za sprawą nowych danych udało się nawet rozpoznać te gwiazdy, które nie powstały w Drodze Mlecznej, a na przestrzeni lat zostały przez nią wchłonięte, na przykład za sprawą kolizji z innymi galaktykami. Tak, nasza galaktyka zdążyła pożreć niejedną inną galaktykę., wyjaśniła dr Alejandra Recio-Blanco z Observatoire de la Côte d’Azur we Francji.Co ciekawe, najnowsze dane pokazały, że Gaia jest w stanie dokonywać obserwacji, z myślą o których wcale nie została zaprojektowana. Okazuje się bowiem, że jej instrumenty wykrywają wstrząsy na powierzchniach gwiazd. Dotychczas takie wstrząsy zarejestrowano na tysiącach gwiazd. Ich analiza może dostarczyć dodatkowych wartościowych informacji o procesach, które zachodzą wewnątrz tych płonących kul gazu.Ba, Gaia wykryła wstrząsy na powierzchniach takich gwiazd, które teoretycznie nie powinny doświadczać takich zjawisk. Jak zatem widać, o gwiazda wciąż wiemy mniej, niż nam się wydaje., powiedziała Conny Aerts z KU Leuven w Belgii.Jeżeli sobie tego życzysz, możesz przejrzeć najnowsze dane udostępnione przez ESA na jej stronie internetowej . W większości mowa o surowych danych, a nie o pięknych zdjęciach kosmosu, ale Europejska Agencja Kosmiczna stworzyła na ich podstawie kilka wizualizacji.Źródło: ESA , fot. tyt. ESA