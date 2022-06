Długość dnia na Ziemi oscyluje co 6 lat. W końcu wiadomo dlaczego

Zjawisko ma związek z jądrem planety.

„Na podstawie naszych danych widzimy, że powierzchnia Ziemi przesuwa się względem wewnętrznego jądra, tak jak twierdzono od 20 lat.”

„Jednak nasze ostatnie obserwacje pokazują, że jądro wewnętrzne rotowało nieco wolniej w latach 1969-71, a następnie obracało się w drugą stronę, w latach 1971-74. Zauważamy również, że w tym czasie długość dnia rosła i kurczyła się, jak można było przewidzieć. Zbieżność tych dwóch obserwacji sprawia, że oscylacja jest prawdopodobnie prawidłową interpretacją.”

Jądro Ziemi i trudności w badaniu go

Nowe spojrzenie na wnętrze planety

Wygląda na to, że jądro naszej planety zachowuje się zgoła inaczej niż dotychczas myślano. Nowe dowody sugerują, że zamiast stale rotować w jednym kierunku, szybciej niż cała planeta obraca się wokół własnej osi, jądro oscyluje, obracając się najpierw w jednym kierunku względem powierzchni znajdującej się znacznie powyżej, a potem w drugim. Cykl ten ma powtarzać się co sześć lat.Powyższa informacja ma znaczenie nie tylko w kontekście ogólnej wiedzy na temat wnętrza naszej planety. Może ona bowiem również wyjaśniać zagadkę, która od jakiegoś czasu zdumiewała naukowców. Mowa o zagadce oscylującej zmienności długości ziemskiego dnia – zachodzącej na przestrzeni okresu o długości 5,8 lat., powiedział geofizyk John E. Vidale z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA).Chociaż na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wiedza naukowców na temat jądra Ziemi bardzo się poszerzyła, wciąż jest wiele rzeczy, których o nim nie wiemy. Wynika to rzecz jasna z tego, że nie możemy tak po prostu odbyć do niego podróży niczym w filmach, a przynajmniej na razie. Obecnie wszystko to, co o nim wiemy, wiemy dzięki obserwacjom pośrednim, na przykład dokonanym z użyciem fal sejsmicznych.Na szczęście, obserwacje pośrednie są dość skuteczne. Naukowcom udało się bowiem ustalić, że wewnętrzne jądro Ziemi jest prawdopodobnie gorącą, gęstą kulą litego żelaza o średnicy około 2440 kilometrów. Dowody sugerują również, że obraca się ono szybciej niż sama Ziemia. Po raz pierwszy to zjawisko, znane jako superrotacja, opisano szczegółowo w 1996 roku, szacując, że jądro Ziemi co roku wyprzedza powierzchnię planety o 1 stopień. Później ten wskaźnik zrewidowano do 0,29 stopnia rocznie, wykorzystując dane z poziemnych testów jądrowych przeprowadzonych w latach 70. XX wieku.W ramach najnowszych badań naukowcy cofnęli się w czasie, uwzględniając w nich dodatkowo dane zebrane w ramach dwóch testów przeprowadzonych pod wyspą Amchitka w 1971 i 1969 roku. Dane te ujawniły coś dziwnego. Pokazały bowiem, że wewnętrzne jądro Ziemi zamiast superrotować subrotowało – obracało się wolniej niż cała planeta – o około 0,1 stopnia na rok.