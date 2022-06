W Drodze Mlecznej właśnie odkryto bardzo rzadki obiekt

Co to takiego?

Wyjątkowo świeże odkrycie

We Wszechświecie istnieje mnóstwo typów gwiazd – jedne występują bardzo często, inne często, a jeszcze inne są bardzo rzadkie. Do takich bardzo rzadkich gwiazd należą akretujące pulsary milisekundowe, stanowiące odmianę pulsarów. Dotychczas poznano zaledwie 18 obiektów tego typu.Jak się okazuje, w Drodze Mlecznej odkryto właśnie kolejnego akretującego pulsara milisekundowego. Oznacza to, że liczba znanych pulsarów tego rodzaju wzrosła do 19. Nazwa nowo wykrytego to MAXI J1816-195.MAXI J1816-195 znajduje się jakieś 30 tysięcy lat świetlnych z dala od Ziemi. Obserwacje, za sprawą których go odkryto, przeprowadzono dosłownie dopiero co, bo 7 czerwca. Dokonano ich z użyciem należącego do Japońskiej Agencji Kosmicznej instrumentu MAXI (Monitor of All-sky X-ray Image) zamontowanego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).O odkryciu poinformowano za pośrednictwem platformy Astronomer’s Telegram. Stał za zespół, którym przewodził astrofizyk Hitoshi Negoro z Uniwersytetu Nihon w Japonii.Jak donoszą naukowcy, z pomocą MAXI zidentyfikowali nieskatalogowane wcześniej źródło promieniowania rentgenowskiego, znajdujące się w płaszczyźnie galaktycznej między gwiazdozbiorami Strzelca, Tarczy i Węża. Świeciło ono stosunkowo jasno, ale badacze nie byli w stanie określić jego natury tylko na podstawie danych z MAXI.Wkrótce potem swoją cegiełkę do odkrycia postanowili dołożyć inni astronomowie. Używając satelity Swift astrofizyk Jamie Kennea z Uniwersytetu Stanu Pensylwania wraz ze swoimi współpracownikami potwierdził, że źródło promieniowania zauważone przez MAXI istnieje. Co istotne, Swift dostrzegł źródło tylko w zakresie promieniowania rentgenowskiego – nie w świetle widzialnym czy ultrafioletowym.