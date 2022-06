NASA naukowo zbada przypadki UFO. Powołano specjalny zespół

Tego jeszcze nie było.

NASA kontra UFO, czyli czas na naukowe podejście

Dziwne obiekty dostrzegane są na niebie od wieków. Niemniej, UFO w zasadzie rzadko były brane przez społeczność naukową na poważnie. Długo interesowali się nimi głównie miłośnicy teorii spiskowych. Teraz się to zmienia. NASA właśnie ogłosiła bowiem, że stworzyła specjalny zespół, który naukowo przyjrzy się raportowanym przypadkom niezidentyfikowanych obiektów latających.W ostatnich latach temat UFO powraca jak bumerang, a szczególnie w USA. Ostatnio odtajniane są tam bowiem przez władze i agencje wojskowe kolejne dokumenty i materiały wideo poświęcone niezidentyfikowanym obiektom latającym.W 2021 roku amerykańskie Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI) sporządziło oficjalny raport na temat takich obiektów, zmieniając ich akronim na UAP (ang. Unidentified Aerial Phenomena). W raporcie tym zaproponowano pięć kategorii możliwych wyjaśnień tych zjawisk. Te kategorie to „bałagan w powietrzu, „naturalne zjawiska atmosferyczne”, „technologia amerykańskiego rządu lub przemysłu”, „zagraniczne statki powietrzne” oraz „inne”. Na początku tego roku, na podstawie raportu Kongres USA przeprowadził przesłuchania w sprawie UAP.W związku z tak dużym nagłośnieniem sprawy UFO, swoją cegiełkę postanowiła dołożyć do niej NASA. Chociaż NASA jest agencją rządową, jej zespół, który spróbuje naukowo wyjaśnić przypadki UFO, będzie działał niezależnie od zespołów Departamentu Obrony USA. Zespołem tym pokieruje astrofizyk David Spergel. Zarządzać badaniami będzie zaś Daniel Evans z Dyrektoratu Misyjnego NASA.W ramach swoich badań naukowcy z NASA skupią się na identyfikacji już dostępnych danych, najlepszych sposobów na gromadzenie danych w przyszłości oraz tego, jak te dane mogą być analizowane w celu lepszego zrozumienia UFO. Zespół ma zamiar prowadzić liczne konsultacje z ekspertami z dziedziny aeronautyki, analizy danych i nie tylko., powiedział Spergel.NASA szacuje, że ukończenie projektu zajmie jej około dziewięciu miesięcy. Stworzony na jego podstawie raport zostanie upubliczniony, tak jak wszystkie zebrane w jego ramach informacje.Rzecz jasna, po prostu nie warto oczekiwać, iż raport NASA wskaże, że obcy istnieją i odwiedzili Ziemię. W tej kwestii jeszcze nic nie jest bowiem przesądzone. Niezależnie od tego, wkład NASA w próby rozwiązania tajemnicy UFO może przynieść wiele dobrego., powiedział Thomas Zurbuchen, zastępca administratora ds. nauki w siedzibie NASA.Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za naukowców z NASA. Być może dzięki nim w końcu dowiemy się jakichś konkretów na temat UFO.Źródło: NASA , fot. tyt. Canva