Aminokwasy w próbkach z asteroidy Ryugu. Naukowcy zaskoczeni

fot. Bryan Goff - Unsplash.com

W miarę analizy próbek z asteroidy Ryugu będziemy mogli uzyskać więcej informacji na temat składu samej planetoidy oraz sposobu jej formowania wraz z czasem. Naukowcy mają również zamiar porównać próbki z Ryugu z tymi, które zostały zebrane z asteroidy Bennu - tej, którą NASA odwiedziła ze swoim sprzętem w 2020 roku.Warto pamiętać, że na horyzoncie znajduje się także inna misja NASA związana z pobieraniem próbek z asteroidy - OSIRIS-REx. Na pokładzie bezzałogowej sondy kosmicznej wracają kolejne gramy cennego materiału do badań. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, trafią one na Ziemię w okolicach 2023 roku. Rozszerzony cel misji zakłada dolecenie do kolejnej asteroidy - Apophis, w okolicach 2029 roku.Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na kolejne wnioski naukowców. Znalezienie aminokwasów w takim środowisku jest co najmniej zaskakujące.