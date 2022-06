Młody Układ Słoneczny mógł być jeszcze bardziej chaotyczny niż sądzono

Asteroidy i ich wartość

Izotopy a historia Układu Słonecznego

„Poprzednie badania naukowe wykazały, że asteroidy w Układzie Słonecznym pozostały względnie niezmienione od czasu ich powstania, miliardy lat temu”

„Są zatem archiwum, w którym zachowane są informacje o warunkach panujących we wczesnym Układzie Słonecznym.”

Nie ma wątpliwości co do tego, że młode układy planetarne to miejsca bardzo chaotyczne. Kaskadowe zderzenia asteroid, planetozymali i innych obiektów są w nich codziennością, tak jak były we wczesnych latach istnienia Układu Słonecznego. Nowe badania pokazują jednak, że młody Układ Słoneczny najprawdopodobniej był jeszcze bardziej chaotyczny, niż dotychczas uważano. Pokazują też, kiedy dokładnie ten chaos miał miejsce. Przeprowadzono je w oparciu o fragmenty asteroid, które wylądowały na Ziemi.Asteroidy są niczym kapsuły czasu, które zawierają naukowe wskazówki z początków Układu Słonecznego. To dlatego, że pozostały one w zasadzie niezmienione od czasu ich powstania miliardy lat temu. Ważnym czynnikiem, który się do tego przyczynił jest fakt, że nowo powstałe asteroidy miały płaszcze chroniące ich wnętrza przed kosmiczną erozją. Niemniej, na przestrzeni miliardów lat wiele asteroid za sprawą powtarzających się kolizji straciło te ochronne powłoki. Pozostały po nich tylko żelazne rdzenie, z których część rozpadła się na mniejsze kawałki.Niektóre z tych kawałków żelaznych rdzeni asteroid spadły na Ziemię jako meteoryty, gdzie dla wielu stały się cennym surowcem. Tutanchamon, słynny egipski faraon, został na przykład pochowany wraz ze sztyletem wykonanym z żelaznego meteorytu, a Eskimosi przez wieki wytwarzali z takich meteorytów narzędzia.Naukowcy interesują się żelaznymi meteorytami nie ze względu na ich wartość materialną, a właśnie ze względu na to, jakie informacje na temat wczesnego Układu Słonecznego skrywają. Nośnikami tych informacji są izotopy – postacie pewnych pierwiastków chemicznych, różniące się liczbą neuronów z jądrze od „bazowej” wersji danego pierwiastka.W ramach najnowszych nadań uczeni przyjrzeli się w żelaznych meteorytach zawartości pierwiastków palladu, srebra i platyny. Mierząc tę zawartość, uczeni mogli ściślej niż kiedykolwiek określić, kiedy miejsce miały niektóre wydarzenia w Układzie Słonecznym., powiedziała główna autorka pracy poświęconej nowym badaniom, Alison Hunt.Kluczem do informacji zawartych w żelaznych meteorytach jest szereg promieniotwórczy izotopów Pd 107 – Ag 107. Szereg promieniotwórczy to łańcuch izotopów powstających w wyniku kolejnych rozpadów promieniotwórczych, zgodnie z ich okresami półtrwania. Okres półtrwania izotopu Pd 107 wynosi 6,5 miliona lat, co oznacza że potrzebuje on aż 6,5 miliona lat, by rozpaść się na izotopy srebra Ag 107. Ten fakt wykorzystuje się do wykrywania krótkotrwałych izotopów z wczesnego Układu Słonecznego w meteorytach.Autorzy nowej pracy zebrali próbki pochodzące z 18 różnych żelaznych meteorytów. Następnie wyizolowali z nich pallad, srebro i platynę, po czym użyli techniki spektrometrii mas, by zmierzyć w nich stężenie poszczególnych izotopów tych trzech pierwiastków. Najistotniejsza była zawartość jednego z izotopów srebra.