Nowo odkryta gwiazda neutronowa nie powinna istnieć. Astronomowie zdumieni

Gwiazda neutronowa – co to takiego?

Pulsar, o jakim jeszcze nie słyszano

Astronomowie odkryli bardzo dziwną gwiazdę neutronową, która wywraca do góry nogami wszystko to, czego dotychczas na temat tego typu obiektów się dowiedziano. Ta wiruje bowiem znacznie wolniej niż jakakolwiek inna znana gwiazda neutronowa i emituje siedem różnych impulsów radiowych. Niemniej jednak, jej istnienie może pomóc w rozwikłaniu zagadki tak zwanych szybkich rozbłysków radiowych (FRB).Gwiazdy neutronowe to gęste, silnie namagnesowane obiekty, które powstały, gdy większe gwiazdy wybuchły jako supernowe. Niektóre z tych gwiazd emitują fale radiowe i bardzo szybko się obracają, przez co emitowane przez nie wiązki promieniowania docierają do nas jako krótkie, regularne impulsy. Takie szybko rotujące gwiazdy neutronowe nazywa się pulsarami.Większość pulsarów potrzebuje od milisekund do kilku sekund, by wykonać pełny obrót wokół własnej osi. Znane są jednak pulsary nieco wolniejsze. Ten dotychczas uważany za najwolniejszy obraca się wokół własnej osi w ciągu 23,5 sekundy. Dotychczas, bo nowo odkryty pulsar, znany jako PSR J0901-4046, obraca się w szczególnie ślimaczym tempie – raz na 75,88 sekundy.PSR J0901-4046 został odkryty z pomocą radioteleskopu MeerKAT w Afryce Południowej, kiedy jeden z jego impulsów pojawił się na zdjęciu z teleskopu. Następnie to, że jest on gwiazdą neutronową emitującą fale radiowe potwierdzono na podstawie wielu impulsów uchwyconych w serii obrazów o ośmiosekundowej ekspozycji.