Start-up chce przechowywać najważniejsze dane ludzkości na Księżycu

Księżycowa serwerownia? Czemu nie?

Niektóre start-upy mają naprawdę ciekawe ambicje, a zwłaszcza te, których cele związane są ze sztuczną inteligencją, ekologią lub kosmosem. Niektóre ich pomysły brzmią jak science-fiction, ale kto wie, może chociaż część z nich się ziści. Czas pokaże.Kolejnym start-upem, który zaoferował pomysł tego typu, jest Lonestar Data Holdings. Jak wskazuje jego nazwa, jego działalność ma być związana z przechowywaniem danych. Mowa jednak o przechowywaniu danych, o jakim jeszcze nie słyszał nikt. To dlatego, że Lonestar chce oferować swoim klientom możliwość przechowywania cennych danych na serwerach umieszczonych na… Księżycu.Trzeba przyznać, że pomysł założycieli Lonestar Data Holdings nie jest głupi. Ba, może nie być lepszego miejsca w Układzie Słonecznym do przechowywania danych niż Księżyc. Księżyc jest bowiem na tyle blisko Ziemi, że komunikacja między systemami na Ziemi a na jego powierzchni nie byłaby problemem, a jednocześnie na tyle daleko, by nie dosięgnęły go ziemskie kataklizmy i katastrofy.