Dlaczego Marsa pochłaniają gigantyczne burze piaskowe? Mamy odpowiedź

Burze piaskowe a bilans energetyczny

„Jednym z najciekawszych odkryć jest to, że nadmiar energii – występujący gdy więcej energii jest pochłanianej niż uwalnianej – może być jednym z mechanizmów generujących burze piaskowe na Marsie.”

Mars słynie nie tylko z braku pola magnetycznego, swojego rudego koloru czy tego, że jest sąsiadem Ziemi. Charakterystyczne dla tej planety są także sezonowe burze piaskowe, które szaleją na niej regularnie, czasem pochłaniając nawet cały glob. Większość Marsa burze piaskowe przysłoniły chociażby w 2018 roku, powodując, że NASA na zawsze straciła kontakt z łazikiem Opportunity.Zdaniem naukowców kluczowe jest, by zrozumieć, dlaczego tak gigantyczne i częste burze piaskowe występują na Czerwonej Planecie. Ma to bowiem ogromne znaczenie dla przyszłych marsjańskich misji, zarówno bezzałogowych, jak i załogowych. Tak się składa, że właśnie poznano kolejny mechanizm stojący za generowaniem marsjańskich burz piaskowych.Jak pokazały najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Houston, burze piaskowe na Marsie mogą powstawać między innymi za sprawą sezonowej nierównowagi energetycznej miedzy ilością energii słonecznej pochłoniętej i uwolnionej przez planetę. Odkrycie to może mieć spore przełożenie na dalsze zrozumienie klimatu i atmosfery Czerwonej Planety.Ten wspomniany balans miedzy ilością energii słonecznej pochłoniętej i uwolnionej przez planetę nazywany jest bilansem energetycznym planety. Jest to podstawowa miara służąca do charakteryzowania cykli klimatycznych i meteorologicznych planety.Autorzy wspomnianych nowych badań, których praca ukazała się w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences, w ramach swoich wysiłków wykorzystali dane z przeróżnych misji – na przykład misji sondy Mars Global Surveyor (MGS), łazika Curiosity i lądownika InSight . Dane te pozwoliły im stworzyć model klimatu Marsa i oszacować ilość globalnie emitowanej przez niego podczas poszczególnych pór roku, uwzględniając okresy globalnych burz piaskowych., powiedziała Ellen Creecy z Uniwersytetu w Houston.