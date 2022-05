Skąd pochodził słynny sygnał Wow? Ta gwiazda może dać odpowiedź

Astronomowie wciąż próbują rozwiązać jego zagadkę.

Rezultat obserwacji w ramach SETI

„Sygnał Wow! Jest uważany za najlepszego kandydata na sygnał radiowy SETI, jaki wykryliśmy z pomocą naszych teleskopów.”

„Jako że wodór jest najobficiej występującym pierwiastkiem we Wszechświecie, logicznym jest zgadywanie, że inteligentna cywilizacja w Drodze Mlecznej, pragnąca zwrócić na siebie uwagę, może emitować silny wąskopasmowy sygnał nawigacyjny w lub blisko częstotliwości neutralnej linii wodoru.”

Czy to sygnał wytworzony przez obcych? Nic nie zostało przesądzone

Tam powinniśmy szukać obcych cywilizacji

15 sierpnia 1977 roku teleskop Big Ear Uniwersytetu Stanowego Ohio wykrył silny radiowy sygnał, który zdawał się pochodzić z gwiazdozbioru Strzelca. Dziś sygnał ten znany jest jako sygnał „Wow!” ze względu na notatkę, którą astronom Jerry R. Ehman umieściła na reprezentującym ją wydruku. Niektórzy uznają go za rzekomą transmisję wygenerowaną przez kosmitów, co nigdy nie znalazło odzwierciedlenia w żadnych dowodach.Skąd dokładnie sygnał „Wow!” mógł pochodzić? Pewien astronom-astronom amator postanowił się tej kwestii przyjrzeć., powiedział Alberto Cabalerro, wspomniany astronom-amator i autor najnowszej pracy poświęconej sygnałowi „Wow!”, opublikowanej w czasopiśmie International Journal of Astrobiology SETI to skrót od wyrażenia „search for extraterrestrial intelligence” oznaczającego poszukiwanie pozaziemskich cywilizacji. Teleskopy z całego świata od połowy XX wieku prowadzą obserwacje mające na celu dokładnie to.Sygnał „Wow!” odkryto właśnie w ramach obserwacji SETI. Było on niezwykle silny, ale krótki – trwał bowiem tylko 1 minutę i 12 sekund. Jak wspomniałam, detekcji sygnału dokonał teleskop Big Ear. Ten szukał wiadomości obcych w elektromagnetycznym paśmie o częstotliwości 1420,4056 megaherców, czyli promieniowania emitowanego przez neutralne atomy wodoru., odkrywca sygnału napisał w poświęconym mu raporcie, który powstał na część 30. rocznicy detekcji.Od momentu wykrycia sygnału „Wow!” wielokrotnie próbowano wykryć kolejne podobne sygnały, pochodzące także z gwiazdozbioru Strzelca. Niestety, wysiłki te były bezowocne. Tak czy siak podejrzewa się, że sygnał ten był wynikiem jakiegoś naturalnego zjawiska, a nie dziełem kosmitów. To powiedziawszy, istnieje niewielka szansa, że wytworzyli go obcy. W końcu i my, ludzie, wysyłamy z Ziemi w odległe zakątki kosmosu raczej pojedyncze sygnały, tak jak wiadomość wysłana w 1974 roku z Obserwatorium Arecibo do gromady kulistej M13.Alberto Cabalerro, próbując wyjaśnić tajemnicę sygnału „Wow!”, postanowił przeszukać katalog gwiazd z satelity Gaia Europejskiej Agencji Kosmicznej, by znaleźć miejsca z których sygnał mógł pochodzić. Mowa o miejscach, gdzie mogłyby istnieć planety z warunkami sprzyjającymi występowaniu życia. Podczas swoich poszukiwań wykorzystał on informację o tym, że w nocy, podczas której sygnał został wykryty, dwa odbiorniki teleskopu Big Ear były skierowane w stronę gwiazdozbioru Strzelca.Uwagę Cabalerro zwróciła gwiazda przypominająca Słońce, oddalona od nas o 1800 lat świetlnych i znana jako 2MASS 19281982-2640123. Jej temperatura, średnica i jasność są niemal identyczne jak w przypadku Słońca. Chociaż organizmy żywe mogłyby występować na planetach krążących wokół przeróżnych gwiazd, skupił się on na gwiazdach przypominających Słońce, ponieważ „szukamy życia, jakie znamy”.