W danych z Teleskopu Hubble'a odkryto aż 1000 nowych asteroid

Dlaczego wcześniej nie wiedziano o ich istnieniu?

Projekt zakrojony na szeroką skalę

Kosmiczne teleskopy prowadzą obserwacje latami. W tym czasie zbierają mnóstwo danych, których naukowcy po prostu nie są w stanie przejrzeć na raz. Niektóre są zatem archiwizowane, by długo czekać na ich kolej analizy. Część takich zarchiwizowanych danych niedawno przewertowano w ramach projektu Hubble Asteroid Hunter. Wyniki tych wysiłków były zaskakująco owocne.Dzięki projektowi Hubble Asteroid Hunter naukowcy odkryli w danych z Teleskopu Hubble’a z ostatnich 20 lat ponad 1700 śladów asteroid. Wiele z nich znano wcześniej, ale ponad 1000 to asteroidy, o których dotąd nie wiedziano. Jak wszystkie asteroidy mogą one zawierać cenne wskazówki na temat historii Układu Słonecznego.Projekt Hubble Asteroid Hunter został uruchomiony w 2019 roku. Był on projektem obywatelskim, realizowanym na platformie Zooniverse przy udziale naukowców-wolontariuszy. Jego celem było przeczesanie danych z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a w celu znalezienia nowych asteroid.Dane przeanalizowane w ramach projektu zostały odrzucone podczas innych wysiłków obserwacyjnych, które nie skupiały się na asteroidach. W wielu przypadkach uznawano je za „szum” i usuwano, aby uwidocznić inne elementy. Mimo to je zarchiwizowano. Mowa o ponad 37 tysiącach kompozytowych obrazów wykonanych między 30 kwietnia 2002 roku a 14 marca 2021 roku z pomocą Zaawansowanej Kamery Przeglądowej (ACS) oraz Kamery Szerokokątnej 3 (WFC3). Większość z nich zarejestrowano przy aż 30-minutowej ekspozycji, przez co ślady asteroid to na nich zakrzywione smugi.Wspomniane zakrzywione smugi są dość problematyczne, gdyż komputery mają problem z ich wykrywaniem. Właśnie dlatego kluczem do ich poszukiwania była platforma Zooniverse w parze z naukowcami-wolontariuszami.