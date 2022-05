Recyklingowe obietnice producentów napojów to żart. Badania nie kłamią

Problem zanieczyszczenia plastikiem w taki sposób nie zostanie rozwiązany.

Badania obnażające politykę koncernów napojowych

Rozwiązanie, które rzeczywiście miałoby sens

„Marki napojów bezalkoholowych skupiają się na recyklingu jako rozwiązaniu kryzysu związanego z zanieczyszczeniem plastikiem, ale biorąc pod uwagę wyniki tego badania, Oceana wzywa te firmy, aby zamiast tego nadały priorytet przejściu na wykorzystywanie butelek wielokrotnego użytku.”

„Dodanie większej ilości materiałów pochodzących z recyklinu nie powstrzyma jednorazowej plastikowej butelki przed trafieniem do oceanów.”

Plastik to zmora naszej planety. Plastikowe odpady tworzą wręcz całe wyspy w oceanach. W dużej mierze do tego zanieczyszczenia przyczyniają się producenci butelkowanych napojów. Jako, że świadomość o tym fakcie wśród społeczeństw powoli się zwiększa, firmy te zaczynają składać kolejne obietnice związane z ekologią i recyklingiem. Jak jednak pokazały najnowsze badania, obietnice te, nawet jeśli zostałyby spełnione, nie rozwiązałyby żadnych ze stwarzanych przez omawiane przedsiębiorstwa problemów.Wspomniane badania zostały przeprowadzone przez firmę skupiającą się na konsultacjach w temacie zrównoważonego rozwoju – Eunomia – na zlecenie organizacji non-profit poświęconej ratowaniu oceanów - Oceana. Dotyczyły one pięciu największych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją napojów bezalkoholowych - Coca-Cola Company, Nestlé, PepsiCo, Danone i Keurig Dr Pepper.Każda z wymienionych firm swego czasu zobowiązała się do tego, że do 2025 roku zwiększy w produkowanych przez siebie jednorazowych butelkach zawartość plastiku pochodzącego z recyklingu – z 25% do 50%. Brzmi świetnie, nieprawdaż? Niestety tylko w teorii. W rzeczywistości okazuje się bowiem, że realizując swoje obietnice przedsiębiorstwa w najlepszym wypadku ograniczyłoby zanieczyszczanie lądów i oceanów plastikowymi butelkami tylko o 7%.Co najlepsze, badacze właściwie wątpią w to, że zdołają swoje obietnice spełnić. To przede wszystkim dlatego, że bardzo, bardzo niewielką ilość produkowanego na świecie plastiku nadającego się do recyklingu się faktycznie recyklinguje, a brak plastiku z recyklingu oznacza brak możliwości ponownego go wykorzystania w nowych produktach.Uczeni wskazują na to, że najlepszym rozwiązaniem problemu zanieczyszczania Ziemi plastikiem byłby powrót do użytkowania butelek zwrotnych. Tak jak butelki po piwach butelki po Coca-Coli czy Pepsi można byłoby zwracać do sklepu za drobną opłatą. Potem takie butelki byłyby myte, oklejane nowymi etykietami i trafiały do sprzedaży ponownie napełnione napojami. Coś takiego było normą w latach 80. i 90. XX wieku, zanim producenci przerzucili się na butelki plastikowe., powiedziała Dana Miller, dyrektor ds. inicjatyw strategicznych w organizacji Oceana.Nie ma wątpliwości co do tego, że idea recyklingu, który nie do końca spełnia swoją rolę, przerzuca odpowiedzialność za utrzymywanie oceanów w czystości na konsumentów. Tymczasem, za zanieczyszczenie oceanów w stu procentach odpowiadają firmy takie jak te produkujące napoje bezalkoholowe sprzedawane w jednorazowych butelkach.Badania takie jak to omówione w tym artykule pokazują, że nie możemy czekać, aż wielkie koncerny złożą i spełnią jakiekolwiek obietnice związane z zanieczyszczeniem oceanów. Takim firmom po prostu opłaca się bowiem dalej sprzedawać napoje w plastikowych butelkach. Ustawodawcy powinni wymusić na nich zastosowanie rozwiązań, które faktycznie będą miały sens, takich jak przejście na wykorzystywanie szklanych butelek wielokrotnego użytku.Źródło: Gizmodo , fot. tyt. Canva