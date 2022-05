Zaćmienie Księżyca nad Polską. Gdzie i kiedy zobaczyć?

Zjawisko będzie widoczne w Polsce.



Raz na jakiś czas, znacznie częściej niż zaćmienia Słońca, w Polsce można podziwiać zaćmienia Księżyca. Tak się składa, że już w tym miesiącu nadarzy się okazja, by zaobserwować kolejne takie zaćmienie. Przekonaj się, kiedy dojdzie do zaćmienia i gdzie w jego trakcie będzie trzeba wypatrywać tarczy Księżyca.



Zaćmienie Księżyca – co to takiego?

Zaćmienie Księżyca to najprościej mówiąc zjawisko zachodzące wtedy, gdy Ziemia znajdzie się na swojej orbicie między Słońcem a Księżycem będącym w pełni. Wówczas na Księżyc pada cień naszej planety.







Z całkowitym zaćmieniem Księżyca mamy do czynienia wtedy, gdy cała powierzchnia satelity znajduje się w cieniu Ziemi i promienie słoneczne w ogóle nie dochodzą bezpośrednio do jego powierzchni. Zaćmienie częściowe ma zaś miejsce, gdy chociaż fragment Księżyca znajduje się poza cieniem Ziemi, ale jednocześnie znajduje się w obszarze jej półcienia. Istnieje też zaćmienie półcieniowe, do którego dochodzi, gdy Księżyc w ogóle nie znajduje się w obrębie cienia Ziemi, ale przesuwa się przez obszar półcienia.



Całkowite zaćmienie Księżyca w maju

Najbliższe zaćmienie Księżyca będzie miało miejsce już w poniedziałek 16 maja. Zjawisko będzie można podziwiać nad polskim niebem nad ranem. Rozpocznie się ono o godzinie 3:32 czasu polskiego jako zaćmienie półcieniowe. Następnie o godzinie 4:28 przejdzie w zaćmienie częściowe, a o godzinie 5:29 w zaćmienie całkowite. Maksimum zaćmienia nastąpi o godzinie 6:13.



Zaćmienie całkowite zakończy się o godzinie 6:54, by ponownie przejść w zaćmienie częściowe. Niestety, jako że w Polsce 16 maja wschód słońca rozpocznie się o godzinie 4:56, zdążymy zobaczyć tylko zaćmienie półcieniowe i częściowe. Zaćmienie całkowite będzie widoczne w całej Ameryce Południowej, na wschodzie Ameryki Południowej, a także na zachodzie Afryki i Europy, nad wschodnią częścią Oceanu Spokojnego i nad Oceanem Pacyficznym.



