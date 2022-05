Księżyc mógł przez miliardy lat wysysać wodę z atmosfery Ziemi

W jaki sposób się to działo?

Zasługa magnetosfery

„To tak, jakby Księżyc był pod prysznicem – deszcz jonów wody powracających na Ziemię spada na powierzchnię Księżyca.”

Na Księżycu niewątpliwie znajdują się cząsteczki wody i lód. Ale skąd się tam wzięły? Niektóre zapewne za sprawą asteroid, które uderzyły w satelitę. Nowa badania sugerują jednak, że także coś innego było źródłem księżycowej wody – ziemska atmosfera. Zdaniem naukowców jony wodoru i tlenu, które wydostawały się z górnej atmosfery naszej planety, a następnie łączyły się w cząstki na Księżycu, mogły stworzyć tam nawet 3500 kilometrów sześciennych powierzchniowej zmarzliny lub podpowierzchniowej wody w stanie ciekłym.W jaki sposób jony wodoru i tlenu miałyby dostawać się z Ziemi na Księżyc? Uważa się, że dzieje się to, gdy Księżyc przechodzi przez ogon ziemskiej magnetosfery, która tworzy wokół planety bąbel w kształcie łzy. Wówczas na Księżyc oddziałuje ziemskie pole magnetyczne, co dzieje się przez pięć dni w każdym miesiącu księżycowym.Jako że na bańkę ziemskiej magnetosfery naciera wiatr słoneczny, niektóre linie ziemskiego pola magnetycznego są zerwane – tylko jeden ich koniec jest przywiązany do planety. Kiedy Księżyc wchodzi w warkocz ziemskiej magnetosfery, część tych linii jest naprawiana. W rezultacie wiele jony wodoru i tlenu, które wcześniej uciekły z ziemskiej atmosfery, nagle pędzą z powrotem w jej kierunku. Po drodze napotykają jednak Księżyc., powiedział geofizyk Gunther Klettschka z University of Alaska Fairbanks (UAF).Księżyc nie ma własnej magnetosfery. Dlatego gdy jony uderzają w jego powierzchnię, tworzy się wieczna zmarzlina. Część tego lodu dzięki różnym procesom geologicznym mogła zostać zepchnięta pod powierzchnię satelity i zamieniona w ciekłą wodę. Badacze uważają, że jony wodoru i tlenu gromadziły się na Księżycu, tworząc wodę, przez miliardy lat, od czasów Wielkiego Bombardowania, w trakcie których powstała większość kraterów uderzeniowych na powierzchni satelity.