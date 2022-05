Myślano że to galaktyka, a to najjaśniejszy pulsar spoza Drogi Mlecznej

Niesamowite odkrycie.

Gwiazdy niczym latarnie morskie

Klucz do odkrycia? Polaryzacja

Naukowcy wykryli najjaśniejszy pulsar, jaki kiedykolwiek zaobserwowano poza Drogą Mleczną. W ten sposób ujawniono prawdziwą tożsamość odległego, jasnego obiektu, który wcześniej zdawał się być galaktyką. Na odkrycie go pozwoliła technika, która jest wykorzystywana od stosunkowo niedawna.Pulsary to niezwykle gęste gwiazdy neutronowe, które emitują wiązki promieniowania elektromagnetycznego ze swoich biegunów. Ze względu na to, jak szybko obiekty te się obracają, ich wysokoenergetyczne emisje są odbierane przez naukowców jako krótkie, okresowe impulsy. Są one niczym kosmiczne latarnie morskie, sporadycznie widoczne z daleka.Od momentu, kiedy w latach 60. XX wieku irlandzka astrofizyk Jocelyn Bell Burnell zaobserwowała pierwsze pulsary, odkryto ich ponad 2000. Zdecydowana większość z nich znajduje się jednak w obrębie naszej galaktyki.Nowo odkryty pulsar – znany pod nazwą PSR J0523-7125 – należy do znacznie rzadszej grupy pulsarów. Jest on bowiem pulsarem położonym daleko poza Drogą Mleczną. Jego dom to inna galaktyka – Wielki Obłok Magellana.PSR J0523-7125 został odkryty przez naukowców korzystających z zestawu radioteleskopów Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) w Australii. Obserwacji dokonano dzięki badaniu nieba pod kątem spolaryzowanych emisji pulsarów. Jest to technika, którą badacze porównują do noszenia okularów przeciwsłonecznych z polaryzacją. Pozwala ona dostrzec to, co w przypadku innych metod jest w kosmosie niedostrzegalne.