Naukowcy podzielą się wkrótce przełomowym odkryciem na temat Drogi Mlecznej

ESO dokonało ekscytującej zapowiedzi.

Przewidywania na temat prezentacji

Pierwsze zdjęcie czarnej dziury

Konferencja ESO – kiedy i gdzie oglądać?

Już za dwa tygodnie Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) przedstawi światu nowe istotne informacje na temat naszej galaktyki – Drogi Mlecznej. Na razie trudno stwierdzić, czego dokładnie prezentacja będzie dotyczyć, ale jedno jest pewne – z pewnością warto na nią czekać. To dlatego, że w jej ramach naukowcy podzielą się nowymi, „przełomowymi” rezultatami projektu Event Horizon Telescope (EHT) – tego samego, który w 2019 roku pozwolił uzyskać pierwsze zdjęcie czarnej dziury.Przez lata w ramach projektu ETH badano serce Drogi Mlecznej, w którym najprawdopodobniej leży supermasywna czarna dziura - Sagittarius A*. Kto wie, być może tej czarnej dziurze będzie poświęcona prezentacja ESA. Jeśli tym razem jej zdjęcie zdołali wykonać naukowcy, mowa o prawdziwym przełomie.Obrazowanie czarnych dziur jest nie lada wyzwaniem. To dlatego, że same czarne dziury są dosłownie niewidzialne. W końcu pochłaniają one całe spektrum promieniowania elektromagnetycznego. Jedyne co jesteśmy w stanie zobaczyć, to bezpośrednie otoczenie czarnych dziur, wypełnione rozgrzanym gazem pochodzącym z okolicznych gwiazd i innych obiektów, a także horyzont zdarzeń, po przekroczeniu którego światło nie może uciec grawitacji czarnej dziury.Szczególnie trudne jest obserwowanie wspomnianej czarnej dziury domniemanie leżącej w centrum Drogi Mlecznej. Jest ona bowiem przysłonięta przez chmurę gazu i pyłu.Dla przypomnienia, naukowcy realizujący projekt ETH w 2019 roku podzielili się zdjęciem przedstawiającym supermasywną czarną dziurę leżącą w sercu galaktyki M87. Mowa o czarnej dziurze charakteryzującej się masą 6,5 miliarda razy większą niż masa Słońca. Jej horyzont zdarzeń ma średnice wynoszącą jakieś 20 miliardów kilometrów. Eksperci porównali zobrazowanie jej do obserwowania obiektu o średnicy 1 milimetra z dystansu 13 tysięcy kilometrów.Sagittarius A* jest znacznie bliżej nas, jako że leży w Drodze Mlecznej. Niemniej, jak na supermasywną czarną dziurę jest dość mała – tylko 4,3 miliona razy większa niż Słońca.Nowe „przełomowe” rezultaty projektu Event Horizon Telescope zostaną przedstawione przez ESO 12 maja, o godzinie 15:00 czasu polskiego. Rezultatom zostanie poświęcone kilka konferencji, w różnych miejscach na świecie. Obędzie się również konferencja online.Nie wiem jak Ty, ale ja już nie mogę doczekać się wydarzenia ESO. Jestem niezmiernie ciekawa, czym takim naukowcy zamierzają podzielić się ze światem.Źródło: ESO , fot. tyt. NASA